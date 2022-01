Studentkinje izazvale požar jer nisu znale da im za kuvanje testenine treba voda

Koliko je Italijanima važna testenina, najbolje pokazuje događaj iz 2018. godine kojeg su se mnogi ponovo prisetili na društvenim mrežama. Tada su tri američke studentkinje na razmeni u Italiji izazvale požar jer su pokušale da skuvaju testeninu – bez vode.

brett and eddy being chaotic together radiates the same energy as accidentally burning pasta while trying to cook it in boiling water pic.twitter.com/zBGzQwFshZ

— brettosis ! tsv actors enjoyer ☆ (@rxsesareblue) July 15, 2021