Svega 10% ljudi praktikuje ovaj položaj, a u njemu bi svi trebali da spavamo!

Verovatno ne razmišljate previše o svom položaju za spavanje. Kada legnemo u krevet nakon dugog dana i glavom udarimo o jastuk, sve o čemu razmišljamo je kada ćemo da uspemo da utonemo u one blažene sate mirnog, neprekidnog sna. Mogli bismo spavati i stojeći, samo da se odmorimo.

Ali zapravo, naš položaj spavanja može da ima vrlo stvaran uticaj na naše zdravlje, utičući na sve, od toga koliko dobro zapravo spavamo do napetosti koju držimo na različitim tačkama u telu, što često dovodi do bolova u zglobovima i mišićima. Uzimajući u obzir da provedemo otprilike jednu trećinu svog života odmarajući se ili spavajući, spavanje u položaju koji nam pruža podršku i koji je najudobniji trebalo bi da bude glavni prioritet za našu dobrobit.

Koji je najbolji položaj za spavanje?

Spavanje na leđima je najpreporučljiviji položaj jer se pršljenovi na leđima mogu prirodno poravnati u neutralan položaj bez ikakvih pregiba ili krivina. Spavanje na leđima može biti zdravije za vašu kičmu, dok je spavanje na desnom boku korisno za vaše srce. Spavanje na stomaku jedini je položaj koji se smatra nezdravim jer je jako stresan za kičmu.

Stručnjaci veruju da to pravilno poravnanje kičme može sprečiti bolove u leđima i vratu. Bol u leđima i san mogu postojati u kontinuiranom ciklusu. Ako već imate bolove u leđima, možda manje spavate jer vas budi bol, a nedostatak sna takođe može da doprinese bolovima u leđima jer vaše telo nema dovoljno vremena da obnovi svoja tkiva dok spavate, piše mixer.hr.

Svačije je telo drugačije i neki položaji mogu biti bolji za vas na osnovu vaše visine, težine ili prethodnih povreda, ali spavanje na leđima je najpreporučljiviji položaj za one koji imaju bolove u leđima. Takođe se kaže da spavanje na leđima sprečava žgaravicu, refluks kiseline i bore, te pomaže u pomeranju drenaže tečnosti u sinusima, što ga čini idealnim za osobe s prehladom ili alergijama.

Uprkos tome što je to položaj za spavanje koji se najviše preporučuje, velika većina nas ne spava na leđima, zapravo samo 10% nas spava. 74% ljudi spava na boku, a samo 16% spava na stomaku, što je dobra vest, jer je to položaj koji stručnjaci preporučuju da izbegavamo zbog pritiska koji stvara na našu kičmu, prsa i pluća. To tera vaš vrat da se okreće na desnu ili levu stranu i ovaj položaj može da ugrozi protok krvi, limfe i spinalne tečnostii može izazvati bolove u zglobovima.

Možete sebe pokušati da naučite da spavate na leđima sledećim postupkom:

Možda će vam isprva spavanje na leđima biti neprirodno, pa pokušajte nekoliko noći da radite nešto prijatno u ovom položaju, na primer, da slušate svoj omiljeni album ili podcast dok udobno ležite na leđima. Ove vežbe pomoći će vam da uvežbate um da ovaj položaj poveže s udobnošću.

Koristite rekvizite za jastuke. Mnogi se ljudi osećaju ranjivo kada spavaju na leđima, ali tome se možete suprotstaviti tako što ćete uzeti nekoliko jastuka koji će vas podupreti. Većina ljudi oseća potporu s jednim jastukom ispod svake ruke i jednim ispod kolena.

Upornost! Čak i ako zaspite na leđima, verovatno ćete se probuditi u drugom položaju. Kad se probudite, samo se okrenite na leđa i pokušajte ponovo. Na kraju ćete većinu vremena provesti spavajući na leđima. Ako osećate bol tokom ili nakon spavanja, obratite se svom lekaru opšte prakse.

