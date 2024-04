„Svekrva je mom mužu rekla ovu rečenicu i ostavila me je bez teksta“

Iako je odnos svekrve i snaje jedan od najkomplikovanijih jer se obe bore za naklonost jednog muškarca, ipak postoje primeri da je suprugova majka mudra i razborita žena koja ume da svog sina uputi na pravi put kada je ljubav prema ženi u pitanju.

Tokom dugih godina braka žene su se naslušale svega, a mudrosti svoje svekrve jedna žena nikada neće zaboraviti.

Evo koje je savete majka dala svom sinu kako bi bio najbolji muž svojoj supruzi i otac svojoj deci.

Sine, zapamti da te volim! I svi moji opsesivni saveti su jedan od načina da ti opet i opet kažem da te volim.

Obrati mi se kad god ti zatreba moja pomoć.

Ne zovi me posle 22h bez razloga. To je sada vreme za tvoju ženu.

Zovi me do 22h bez ikakvog razloga, samo da mi kažeš bilo šta…

Nikada ne povisuj glas osim ako nečiji život ne zavisi od toga.

Ne očekuj da će se tvoja žena prema tebi ponašati kao ja. To se nikad neće desiti, jer ona te nije rodila.

Uvek peri svoje čarape. Umesto tebe, to može da uradi samo mašina za veš.

Nikada ne pričaj sa prijateljima o seksu sa svojom ženom. Možeš razgovarati o seksu sa bivšim djevojkama. Ali ne njenom muži i njenim prijateljima.

Promeni četkicu za zube jednom mesečno.

Nikada ne reci svojoj ženi: „Ali moja majka to radi ovako!“

Zauvek zaboravi frazu “ Moja majka to kuva bolje“.

Ne žali mi se na svoju ženu, sam si je izabrao.

Sa svojom ženom ne pričaj o bivšim devojkama. Insistiraj na tome da si sve zaboravio.

Čuvaj se „dobronamernih“ prijatelja koji ti šalju određene informacije na telefon.

Uvek hvali hranu koju priprema tvoja žena.

Uvek hvali njenu frizuru. Čak i ako ti se ne sviđa, zapamti: kosa nisu zubi, ona će ponovo izrasti.

Nikada ne pričaj svojoj ženi o svađama sa ocem i majkom koje smo imali u prošlosti. Bilo je to davno i nikoga nije briga.

Ako se razbolim, poseti me jednom nedeljno. Za mene je to važno. I usput ponesite malo čokolade.

Ako tvoja žena završi u bolnici, posećuj je svaki dan!

Kada te pitam da mi pokažeš kako se koristi telefon, ne besni! Zapamti, ja sam te naučila kako da koristiš nošu.

Zapamti, sada je u tvom životu glavna tvoja žena.

Ako te žena pita da li u toj haljini izgleda debelo, uvek odgovori: „Ma šta pričaš, izgledaš još mršavije!“

Ako ti žena prebaci što si čitavo veče buljio u njenu prijateljicu, samo kaži: „Bio sam iznenađen koliko se ugojila“.

Ako ti žena traži nešto veliko (auto, putovanje, skup nakit..) uvek pristani treći put kad ti to zatraži. Prvi put žena samo razmišlja naglas, drugi put naglas misli da li joj to treba ili ne, a ako je to rekla i treći put, onda joj to svakako treba.

Ako te ja zamolim da uradiš nešto, uradi to prvi put nakon što te zamolim. Budi siguran da sam razmišljala o tome 333 puta pre nego što sam te pitala.

Nikada ne kritikuj roditelje svoje žene. Zapamti, oni su proizveli ženu u koju si se zaljubio.

Razvijaj se. Čitaj knjige, slušaj predavanja, pohađaj kurseve… Provedite 6 večeri sa porodicom i jednu sa prijateljima. Ovo je neophodno za duševni mir.

Pij najmanje 2 litra vode dnevno. Ne raspravljaj se. Samo pij.

Nemoj me kriviti što sam ti razmazila decu. Ja mazim, ti obrazuj!

Nikada ne dolazi u posetu praznih ruku.

Uvek čestitaj svojoj ženi sve praznike. Plus dan venčanja i dan kada ste se upoznali. Za žene, to je važno.

Čim uđeš u kuću sa posla i otvoriš vrata – nasmej se. Zapamti da si za svoju ženu i decu ti barometar mira i sigurnosti.

