Test od par sekundi precizno otkriva u kakvom je stanju vaš mozak

Nema sumnje da tokom godina mozak počinje da slabi i više ne funkcioniše kao pre. Iz tog razloga, veoma je važno da ih stimulišete praktično svakodnevno i ne dozvolite im da prerano zakržljaju.

Postoje vrlo praktični testovi koji se mogu koristiti da se utvrdi koliko dobro naš mozak još uvek radi. Predstavljamo jedan jednostavan test.

Terapeut Džejms Mur, koji svojim pratiocima na Instagramu redovno daje razne zdravstvene savete, ovoga puta je pokazao kako da uradite jednostavan test koji će pokazati koliko dobro funkcioniše vaš mozak.

„Svaki vrh prsta ima više od 3.000 mehanoreceptora koji deluju kao ‘autoput’ do vašeg mozga – posebno do njegovog senzornog korteksa“, objašnjava on, dodajući da ako možete da uradite ovu vežbu, nema problema – vaš mozak radi kako treba.

To je takođe dobra vežba za stimulisanje mozga – međutim, važno je da se stalno kreće kako bi ostao u formi.

Terapeut kaže da pomeranjem prstiju na ovaj način „poboljšavate sinapse (veze između nervnih ćelija) i aktivirate neurone, što je odlično za funkciju mozga“.

Ipak, treba biti svestan da samo nekoliko vežbi pomaže u borbi protiv određenih bolesti koje izazivaju slabljenje moždanih funkcija. Zato ih ne izbegavajte, piše City Magazine.

