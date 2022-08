Toksični muškarci biraju ovih 6 tipova žena, stručnjaci tvrde

Toksični muškarci pažljivo biraju svoje žrtve, ponekad da bi njima manipulisali, radili šta žele i osećali se superiorno, a ponekad zato što i sami veruju da bi žena mogla da ih promeni. Međutim, niko ne može da promeni čoveka dok on sam to čvrsto ne odluči u svojoj glavi. Na kraju, umesto da se on promeni, žena se menja u odnosu sa toksičnim partnerom – počinje da se oseća sve nesrećnije, usamljeno, uznemireno…

Toksične muškarce privlače ovih šest tipova žena, prenosi Avaz.ba:

Imaju nisko samopoštovanje

Toksični muškarci strahuju od samouverenih žena jer znaju da ne mogu da manipulišu njima, a svesni su i da takve žene imaju visoke standarde kada je u pitanju izbor partnera. Sa nesigurnim ženama sa niskim samopouzdanjem, osećaju se moćno.

One ne postavljaju granice

Žene koje nisu dovoljno jake da postave određene granice, odnosno ne znaju da kažu „ne“, na meti su manipulatora, jer i u tom slučaju rade šta hoće. Takve žene im, pak, dozvoljavaju sve jer ne žele da ih povređuju i pokušavaju da izbegnu sukob kad god mogu.

Veoma su drage i dobre

Manipulatori dobro znaju da će im život u vezi sa dobrom i mirnom ženom sa razumevanjem biti lak, jer će često moći da rade šta žele. Svesni su da im ovakav tip žena neće prigovarati niti uzvratiti.

Previše su osetljive

Kažu da se suprotnosti privlače, i to može zvučati romantično u određenoj meri, ali u slučaju toksičnih muškaraca, to je sve samo ne poželjno.

Ovi momci žele kraj sebe veoma osetljivu ženu, sa kojom mogu da pričaju o sebi i svojim potrebama, problemima… A ona će strpljivo slušati, čak će joj ih biti žao. Pritom ih neće zanimati šta ona ima da kaže, niti koje brige je muče.

Veruju da ih mogu promeniti

Takve žene imaju romantične fantazije u glavi, pa naivno veruju da je ljubav jača od svega i svakoga. Oni su uvereni da svojom ljubavlju mogu da promene lošeg čoveka, da svojim primerom mogu pozitivno uticati na njega.

Ali to se ne dešava, dešava se suprotno – toksični muškarci sve negativno sa sebe prebacuju na svoje partnerke i na kraju su one te koje se osećaju loše, nesrećno, usamljeno…

Bile su razočarane u ljubav

Nije lako preboleti nekoga koga ste voleli ili zaboraviti kako vas je čovek koga ste voleli povredio. Čini se da toksični muškarci imaju posebno razvijen njuh za žene koje su se veoma razočarale u ljubav i one ih privlače. Zatim iskorištavaju svoju krhkost da bi njima manipulisali i dobili ono što žele.

