Tri razloga zbog kojih poslodavci otpuštaju generaciju Z

Generacija Z (od 1997. do 2012.) često je na udaru kada je u pitanju zapošljavanje. Stručnjak za zapošljavanje Mark Travers otkrio je Forbsu tri razloga zašto poslodavci otpuštaju pripadnike generacije Z.

Nedostatak motivacije

„U redu, nisu svi voljni da naporno rade – to je razumljivo. Međutim, kada milenijalci (od 1981. do 1996.) i bumeri (od 1946. do 1964.) kažu da mladi ljudi ne žele naporno da rade, često ne gledaju mnogo dublje. Ova generacija je bila u velikoj meri uskraćena od samog početka, pa hajde da razmislimo o tome, preživeli su finansijsku krizu 2008. godine, pandemiju Covid-19, stalne promene u privredi i na tržištu rada.

„Vrlo je verovatno da su njihovi roditelji doživeli finansijske poteškoće i otpuštanja, što je stvorilo izvesnu averziju prema korporativnoj kulturi i videlo koliko je poslodavcima malo stalo do dobrobiti svojih zaposlenih“, dodao je on.

Oni ne komuniciraju na isti način

On je istakao da je komunikacija ove generacije nešto drugačija. „Ovo zaista nervira mnoge ljude. S obzirom na to da su društveni mediji u njihovom fokusu od ranog detinjstva, sada će možda imati problema sa komunikacijom uživo, posebno kada su u pitanju profesionalni razgovori. Već 2022. godine, Pravni fakultet Harvarda je objasnio da je Gen Z-ersi započeli svoje karijere tokom pandemije, što znači da nikada nisu morali da počnu da rade sa živom interakcijom“, objašnjava on.

On je istakao da su umesto toga radili preko zuma i slali poruke i mejlove tokom dana. Njihov uobičajeni radni dan sastojao se od izolacije i minimalne komunikacije“, rekao je on.

Njihov prioritet je balans između posla i privatnog života

„Gen Z je videla šta je stalni rad učinio njihovim prethodnicima, i to nije bilo dobro. Izgleda da je generacija Z potpuno odbacila kulturu stalnog napornog rada i umesto toga pronalazi inspiraciju u nekonvencionalnim preduzetničkim ulogama kao što su kriptovalute“, rekao je Travers.

Prema Fajnenšel tajmsu, potrebni su im mentori da bi dostigli svoj puni potencijal. Za njih je ravnoteža između posla i privatnog života glavni prioritet i ništa manje od toga ne tolerišu“, zaključuje on, a prenosi Index.hr.

