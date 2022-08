Trikovi kako se vratiti u normalu posle odmora

Tih nedelju, dve uvek prolete kao u trenu. Taman počnemo najlepše da se opuštamo i uživamo u potpuno drugačijem okruženju i već moramo da se pakujemo za povratak kući.

I ma koliko želeli da što duže odlažemo vraćanje u realnost, posao ne može da čeka.

Potrebno nam je barem nedelju dana da bismo se nakon odmora vratili u normalu, a kako biste izbjegli loše raspoloženje nakon odmora, psiholozi savjetuju nekoliko trikova.

Odložite važne projekte

Prvi vikend po povratku provedite što je moguće zanimljivije što će tranziciju od veselog ljetovanja u sivu poslovnu svakodnevicu učiniti bezbolnijom. Ako možete, ulazite postepeno u poslovnu rutinu, a važan projekat odložite za narednu nedelju.

Povedite računa o ishrani

Ne krećite na dijetu odmah, ali vodite računa o ishrani, birajte namirnice bogate vitaminom C i izbjegavajte slatkiše i grickalice jer oni čine da se osjetimo tromo.

Planirajte naredno putovanje

Priuštite sebi nešto u čemu uživate, bilo da je to odlazak na masažu, kod frizera, u kupovinu ili bioskop. Pomaže i druženje sa dragim ljudima, kao i planiranje narednog odmora, bez obzira na to koliko je on daleko. Istraživanja potvrđuju da nas samo planiranje odmora, gledanje smještaja, čitanje o novoj destinaciji usrećuje, a ništa ne košta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.