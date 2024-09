U ovo doba dana sagoreva se najviše kalorija, čak i kada ništa ne radite

Verovali ili ne, ali postoji period u danu kada rapidno gubite kalorije, a najčešće samo mirujete tada

Unutrašnji sat našeg tela diktira mnogo toga u našem danu. Govori nam kada smo gladni, kada smo umorni ili kada nam je potreban odmor, ali i još mnogo toga.

Ovaj „sat“ takođe određuje u koje doba dana sagorevate najviše kalorija, čak i kad ne radite ništa, pokazalo je novo istraživanje.

Prema studiji objavljenoj u „Current Biology“, kasno poslepodne je period kada sagorijevamo 10 odsto više kalorija nego ujutru.

Studija ukazuje na važnu ulogu našeg unutrašnjeg sata u regulaciji metabolizma. Zbog toga ljudi koji imaju neredovne rasporede spavanja zbog noćnih smena ili drugih faktora imaju veću verovatnoću da dobiju na višku kilograma.

Kako bi procenili promene u metabolizmu tokom dana bez uticaja nivoa aktivnosti, prehrambenih navika i načina spavanja, naučnici su tokom mesec dana proučavali sedam učesnika u laboratoriji u kojoj nije bilo prozora, ni satova!

Učesnici nisu imali ni telefon, ni internet i dobili su rasporede kada mogu da spavaju, da se probude i da jedu. Svake večeri učesnici su odlazili na spavanje četiri sata kasnije nego prethodne noći, jer su istraživači tako hteli da provere ovu teoriju.

Sve to je bilo osmišljeno da se ljudsko telo ne bi oslanjalo na znakove iz spoljašnjeg sveta. To je istraživačima omogućilo merenje brzine metabolizma u svako doba dana, prenosi „Times Of India“.

Otkriveno je da su učesnici sagorevali najmanje kalorija u stanju mirovanja kasno u noći kada su doživeli pad telesne temperature. Dok je potrošnja energije bila najveća oko 12 sati kasnije, u večernjim i poslepodnevnim satima.

