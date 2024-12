Veliki broj ljudi ne ume da proguta tabletu: Sve vreme koriste pogrešnu tehniku, evo kako je pravilno

Svaka treća osoba ima poteškoće s gutanjem tableta

Prema podacima nemačkog Federalnog ministarstva obrazovanja i istraživanja, svaka treća osoba ima poteškoće s gutanjem tableta. To čak znači da neki ljudi zbog toga uzimaju manje tableta odnosno lekova nego što im je zaista propisano.

Ako želite sebi da olakšate neodložan posao dovoljno je samo da pratite uputstva. Zabravite na staru tehniku koja se svodi na to da je neophodno gurnuti glavu unazad, To je zapravo previše posla. Umesto toga pokušajte da stavite tabletu u usta, zatim uzmite vodu, spustite bradu na grudi i progutajte. Primetićete da tableta tako lako klizi prema dole, bez ikakvog naprezanja vrata. To jako dobro funkcioniše s kapsulama, jer su napunjene vazduhom i dižu se niz grlo.

Druga mogućnost je s plastičnom flašom koja se može stisnuti. Stavite tabletu na jezik, a zatim stavite flašu napunjenu vodom do usta. Uzmite veliki gutljaj iz flaše tako da se skupi. Tableta će bukvalno skliznuti unatrag i prema dole uz pomoć gravitacije.

