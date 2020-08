Venčali su se na mostu bez fotografa, ali je slučajna prolaznica zabeležila predivni trenutak (foto)

Slučajna prolaznica u Njujorku jedina je snimila na Bruklinskom mostu venčanje kome su prisustvovali samo mladenci i matičar.

if you were getting married on the brooklyn bridge this evening, i’ve got some photos for you! pic.twitter.com/c61eDmAIaM

Nevona Fridman nije se nadala da će, dok šeta preko Bruklinskog mosta, ovekovečiti romantičan prizor koji će postati hit na društvenim mrežama.

Fridmanova je primetila par koji se venčavao, a jedini njihov svedok bio je matičar. Intimnu ceremoniju ovekovečila je baš u trenutku kada su mladenci izgovarali „uzimam“, piše Foks Njuz.

Ona je uz pomoć Tvitera uspela da pronađe mladence, a kasnije je saznala da je jedina koja je napravila fotografiju njihovog venčanja.

A New York City couple opted for a low-key wedding on the Brooklyn Bridge. A passing cyclist captured the romantic moment they said 'I do,' with a few candid shots of the lovebirds. The magic of the internet brought them together.

❤️ More at: https://t.co/UdS8Eujkyx pic.twitter.com/eZLnZY4bUV

— PIX11 News (@PIX11News) August 5, 2020