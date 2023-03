Verovanje kaže da ako ovu stvar budete nosili svuda sa sobom, pare će se slivati u vaš džep!

U životu uvek tražimo prečice, što je, prosto, u ljudskoj prirodi. Upravo tako uvek nastojimo da prečicom dođemo i do novca, a čuveno pitanje glasi: Kako da brzo, i ako je moguće, što lakše, zaradimo pare?

I tu na scenu stupaju brojni “oprobani” načini za privlačenje novca. Koliko god da su teška vremena, da bismo živeli u blagostanju moramo da se fokusiramo i usmerimo misli u tom pravcu. Mnogi ezoteričari tvrde da je spoljni svet rezultat naših misli i zato je moguće sve postići samo radom na sebi.

Da bi se steklo bogatstvo, važan je pravilan mentalni pristup jer svaka negativna misao, osećaj ili stanje svesti sprečava ulazak dobrog u život.

Na žalost, većina ljudi nije svesna činjenice da njihova podsvest odbija materijalno blagostanje. To se, pre svega, odnosi na negativne misli poput ”mnogo radim, a malo sam plaćen”, ”ne mogu to sebi da priuštim jer je preskupo, a moram da platim račune”, ”plašim se da to uzmem jer neću imati dovoljno novca do kraja meseca”.

Te destruktivne misli bukvalno odbijaju novac. Kako misliš tako će ti i biti, poslovica je koju svi dobro znamo.

Naši stari su verovali da zrno kukuruza može da posluži kao talisman za novac. Potrebno je da svuda sa sobom nosite ovo zrno. Možda najbolje da ga stavite u unutrašnji džep jakne koju često nosite, jer u vam neće smetati, a uvek će biti uz vas. Ipak, kako biste bili sigurni i zaista privukli novac, potrebno je da tako i mislite, razmišljate i počnete da verujete da imate onoliko koliko želite. Bolje ćete se osećati, a čim se to desi, pare će početi da se slivaju u vaš džep…

