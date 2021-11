Verujete li da svako od nas ima svog dvojnika?

Da li verujete da svaka osoba na svetu ima svog dvojnika? Sigurno ste se uvek pitali da li postoji još neka osoba slična vama. Ukoliko vas zanima kako izgleda vaš dvojnik, vrlo lako možete saznati to.

Američki glumac Vil Ferel i bubnjar muzičke grupe „Red hot čili pepers“ Čed Smit toliko liče da je Ferel snimio i zabavan skeč na temu njihove fizičke sličnosti, a njihovi obožavaoci neretko prilaze pogrešnoj zvezdi.

Glumice Natali Portman i Kira Najtli toliko liče da su ih rođene majke ponekad mešale prilikom snimanja filma.

To nisu jedini primeri zapanjujuće sličnosti fizičkih karakteristika pojedinaca koji nisu u krvnom srodstvu. Setite se samo koliko puta vam se dogodilo da na ulici sretnete nekoga za koga isprva pomislite da je vaš dobar prijatelj, poznanik ili član porodice, prenosi portal Dnevna doza lepog.

Ali da li je moguće da baš svako od nas ima svog dvojnika?

Za to postoji izvesna verovatnoća, smatraju naučnici, jer je broj gena koji utiču na facijalne karakteristike, koliko god veliki bio, ipak ograničen.

„Ako promešate špil karata mnogo puta, moći ćete da dobijete istu kombinaciju karata dvaput. Međutim, špil karata je u slučaju ljudskog lica neverovatno obiman“, ističe Majkl Šijan, profesor neurobiologije na Univerzitetu Kornel.

Naučnici u ovom trenutku nemaju predstavu o tome koliko gena igra ulogu u uspostavljanju, na primer, oblika lica ili razmaka između očiju.

Što je ljudska populacija veća, to je veća verovatnoća da će se negde na planeti naći neko sličan baš vama.

U prošlosti, dok su ljudi stvarali potomstvo unutar zatvorenih grupa i naroda, lakše je dolazilo do genetskih mutacija i uspostavljanja razlika u fizičkim karakteristikama, koje su se potom utemeljile toliko da su postale odlike određenih etničkih grupa.

Međutim, danas pripadnici jedne grupe dobijaju decu s pripadnicima naroda s kojima se u prošlosti nisu ni susretali, čak i sa ljudima koji potiču s različitih kontinenata. Na taj način, ljudi svih rasa i iz svih delova tela udružuju svoje gene, a zahvaljujući tome „efekat dvojnika“ i jača i, paradoksalno, razblažava se.

S jedne strane, što je više ljudi, veća je verovatnoća da će 2 osobe izgledati isto, a s druge, to povećava i broj kombinacija gena.

Treba, ipak, imati na umu da je ljudska populacija značajno porasla, od jedne milijarde početkom 20. veka došli smo do broja od više od 7 milijardi ljudi u 21. veku.

„Ako ima dovoljno ljudi“, napominje Šijan, „može se desiti da sretnete nekoga ko ne izgleda mnogo drugačije od vas.“

Ukoliko želite da pronađete svog dvojnika, možete posetiti stranicu „I Look Like You, gde možete saznati i njihovu lokaciju.

Naime, na ovoj stranici možete da priložite svoju fotografiju i servis za upoređivanje će uraditi svoj posao. Na osnovu svih fotografija će pronaći osobu koja najviše liči na vas.

Naravno, ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera. Ova stranica u isto vreme nudi opciju pregledanja sličnosti među drugim osobama.

Vaš dvojnik može ličiti na vas u manjem ili većem procentu, a i u isto vreme možete se i poigrati pa uporediti i sa kojom poznatom ličnošću imate najviše sličnosti.

Čitava ideja proizašla je iz priča o sigurnosnim službama. U početku su službe koristile prepoznavanje lica kao pomoć pri traženju kriminalaca. Autori sajta na kom možete videti kako vaš dvojnik izgleda su odlučili da stvore veb stranicu u trenutku kad su korisnici postavili više od 100.000 fotografija.

(Sputnjik)

