Voleli su se preko 70 godina i na kraju umrli istog dana (foto, video)

Najčarobnije ljubavne priče nisu samo one iz filmova, već i iz stvarnog života. Dokaz za to su Izabel i Prebl.

Every love story must have an ending. For Isabell and Preble Staver, the end came quietly last month, after more than seven decades of marriage. https://t.co/YTHXf4BOUG

— NPR (@NPR) November 13, 2017