Za noć na privatnom ostrvu na Maldivima – 80.000 dolara (foto)

Za one koji imaju sredstava, privatno ostrvo u tropskim predelima je idealno mesto za izolaciju od globalne pandemije. Među najopremljenijim destinacijama koje imaju odličnu ponudu su Maldivi, koji se sastoje od 1.200 malih ostrva.

Today we are excited to unveil the @WaldorfAstoria Maldives Ithaafushi resort, the largest Maldivian #PrivateIsland in the heart of the Indian Ocean. Read more about the world-class #dining, elegant #villas and convenient location: https://t.co/I1yYsgHjmv pic.twitter.com/E1X3QIRCW4

— Hilton Newsroom (@HiltonNewsroom) January 12, 2021