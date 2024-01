Zaboravite na lopatu: Čišćenje snega nikada nije bilo lakše

Stanovnik Kentakija postao je internet senzacija nakon što je snimljen kako bacačem plamena čisti sneg ispred svoje kuće.

Kentaki je savezna država u kojoj sneg nije retkost. Ali, pored toga što ulepša zimske praznike, sneg stanovnicima neminovno napravi probleme, pa se moraju latiti lopate kako bi izašli iz kuće.

Vlasnik kuće u Ešlendu, gradu na severoistoku države, imao je, međutim, druge planove.

Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2

— Chad (@ChadBlue83) December 25, 2020