Zapanjićete se: Žene koje ovako izgledaju, najviše varaju

Najvernije su i najmanje varaju žene sa većim grudima, pokazuje istraživanje.

Istraživači su anketirali samoproglašene varalice kako bi saznali kolika je veličina korpe onih koji će najverovatnije imati aferu iza leđa svog partnera.

Studija je pokazala da samo 31% ima „velike grudi“, odnosno korpe veličine D-G. One sa korpama F i više su najmanje verovatno varale.

Među preljubnicama ćete naći pre one sa manjim grudima, a 69% ima grudi između AA i C veličine. Najviše varaju žene sa grudima veličine B, koje čine 35% od 1.000 ispitanica koje su same priznale da varaju.

Portparolka Illicit Encounters,veb platforme za sastanke je rekla: „Istražili smo 1.000 naših članica kako bismo saznali neke zanimljive činjenice o varanju i veličini ženskih grudi.

Rezultati su otkrili da 69% žena koje varaju ima grudnjak veličine između AA i C, zbog čega žene sa manjim grudima češće varaju u poređenju sa ženama sa većim grudima. Veličina korpe broj jedan za preljubnike je B, a ogromnih 35% žena te veličine vara svoje partnere, piše Daily Star.

