Zatražila razvod braka dan nakon venčanja zbog ovog poteza supruga: ‘Svi mi govore da mu dam novu priliku, ali…’

Pobegla sa sopstvenog venčanja i nikom se nije javila, pa zatražila poništenje braka.

Jedna žena je progovorila o svom ne baš srećnom i kratkom braku u pismu za online magazin Slate u rubrici „Draga Prudens“, u kojem je objasnila da se udala neposredno pre Božića 2021., ali da je planirala da ponovo bide slobodna do kraja januara 2022. Očigledno joj to od samog početka nije bio plan, ali shvatila je da jednostavno ne može da ostane s čovekom za kojeg se udala nakon nesrećnog događaja koji se dogodio na dan njihovog venčanja.

Žena je napisala: „Nikada mi nije bilo stalo do udaje, ali nisam se tome protivila. Pa kad me moj dečko zaprosio 2020., odlučili smo se za to. Svako od nas je preuzeo otprilike pola odgovornosti za organizaciju venčanja, ali mislim da sam bila prilično razumna u pogledu kompromisa kad je on nešto stvarno želeo.“

Nevesta je imala jedno ‘čvrsto pravilo’ za njihov veliki dan: „Nije smeo da mi utrlja tortu u lice na venčanju.“

Nejasno je zašto tačno ova žena nije htela da učestvuje u ovoj tradiciji, ali to je bila njena čvrsta odluka.

Nastavila je: „Budući da je moj partner razuman čovek koji me dobro poznaje, on to nije uradio.“ Umesto toga, uradio je nešto mnogo gore.

„Zgrabio me za potiljak i gurnuo mi glavu u tortu. To je bilo planirano jer je torta bila uništena, a on je imao gomilu kolačića kao rezervu.“ Skrhana situacijom, nevesta je rekla da je ‘otišla’ s venčanja, i u taksiju do kuće odlučila da zatraži poništenje braka, te je odmah sutradan novom suprugu rekla je da više ne želi da bude u braku, prenosi Net.hr.

„Stojim iza toga“, rekla je, ali je naišla na otpor svojih voljenih.

„Svi su se skupili kako bi mi rekli da treba da mu pružim drugu priliku“, rekla je. „Da preterano reagujem zbog svojih problema (jako sam klaustrofobična nakon saobraćajne nesreće pre mnogo godina, i apsolutno sam se uspaničila kad su mi gurnuli glavu u tortu). Ja njega volim (iako trenutno to uopšte ne osećam), on mene voli, a to znači ne odustajati na prvoj prepreci. Svi su uvereni da pravim užasnu grešku i ja se pitam da li sam u pravu.“

Nakon što je pročitala pismo, Prudens joj je odgovorila ističući da njeni prijatelji i porodica ‘nisu oni koji svaki dan moraju da se bude pored muškarca čije ih ponašanje odbija. „Dakle, moraš slušati samo sebe.“

Napravi mentalnu belešku o tome ko od vaših voljenih ne ceni vašu sreću i nastavi s razvodom.“

