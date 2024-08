Zbog ovih 8 grešaka u ponašanju neće vas poštovati, evo zašto vas drugi iskorištavaju

Sigurno ste dosad više puta primetili da se dobri ljudi često ne poštuju.

Pomažu svima, priteknu u pomoć u teškim vremenima, sve izdrže, opraštaju i ne zameraju, ali iz nekog razloga često ostaju usamljeni i potcenjeni.

Psiholozi su posmatrali njihovo ponašanje i detektovali da neke greške u ponašanju mogu dovesti do toga da dobronamerni ljudi budu iskorišćeni.

Razumevanje i ispravljanje određenih ponašanja može pomoći u zaštiti vaših granica i promovisanju zdravije interakcije.

Ovo je 8 uobičajenih grešaka koje mogu dovesti do toga da budete iskorišćeni.

1. Za sve krivite samo sebe

Da li ste navikli da krivite sebe za svaki neuspeh? Ne očekujte da će to neko ceniti. Ljudi će se lako složiti sa vama, čak i ako shvate da niste krivi. Pomaganje drugima je divno, ali važno je shvatiti da je svaka osoba odgovorna za svoje dobro. Ohrabrite druge da preuzmu odgovornost za svoje probleme.

2. Povređujete sopstvene interese

Donošenje odluka koje se protive vašim interesima nije dobro. Ljudi često poštuju one koji su jaki u svojim uverenjima i potrebama. Biti svoj u svetu koji stalno pokušava da od vas napravi nešto drugo jeste najveće dostignuće. Dajte prioritet svojim interesima – zadržaćete samopoštovanje, a zavredeti poštovanje.

3. Nedostaje vam samopoštovanje

Čini se da ne primećujete kada ljudi počnu da budu grubi prema vama ili volite da ignorišete uvrede. Ali onaj ko je grubn vas neće poštovati zbog toga, naprotiv, njegova grubost će se pojačati. Nedostatak samopoštovanja je kao kuća bez temelja. Kada čovek ne ceni sebe, on drugima šalje signal o svojoj nesigurnosti i slabosti. Samopoštovanje počinje prihvatanjem sebe onakvima kakvi jesmo.

4. Preterano ste požrtvovani

Kada osoba stalno stavlja interese drugih ispred svojih, drugi mogu uzeti njegove žrtve zdravo za gotovo. A umesto zahvalnosti i poštovanja, osoba se može suočiti sa zanemarivanjem, pa čak i eksploatacijom. Ljudi cene stvari koje zahtevaju napor i koje su retke. Kada se žrtvujemo, signaliziramo drugima da su naše potrebe sekundarne. Naučite da kažete „ne“.

5. Zavisite od odobravanja drugih

Neprestano traženje odobrenja drugih može vas navesti da njihove potrebe stavite ispred svojih. To često proizilazi iz želje da se dopadne ili budete prihvaćen. Prestanite da očekujete pohvale i shvatite da je vaše sopstveno mišljenje o sebi mnogo važnije od odobravanja drugih.

6. Hvalite se preterano

Ovaj negativan kvalitet se formira u čoveku kao rezultat njegove želje za odobravanjem od drugih. Spolja izgleda ponižavajuće i ne izaziva poštovanje. Pravo samopouzdanje ne zahteva hvalisanje. Budite vredni umesto što pokušavate da izgledate vredni.

7. Plašite se odbijanja i usamljenosti

Kada se plašimo da nećemo biti prihvaćeni ili odbačeni, počinjemo da se ponašamo na način da to izbegnemo. Trudimo se da ugodimo svima, zaboravljajući na sopstvene potrebe i želje. Paradoksalno, upravo ovo ponašanje može dovesti do toga da se ljudi loše ophode prema nama. Strah od odbijanja može stvoriti začarani krug u kojem nas naša želja da izbegnemo odbacivanje dovodi do stvaranja negativnih osećanja prema sebi. Ne dozvolite da vas strah od usamljenosti zarobi u nezdravim odnosima.

8. Niste hrabri

Ovo nije samo pitanje ponosa ili ega, već važan aspekt samopoštovanja i unutrašnje snage. Potrebna vam je određena količina hrabrosti. Hrabrosti da kažete šta mislite, branite se za svoje principe i ne dozvolite da vas drugi ponižavaju ili vređaju. To ne znači ni biti agresivan ili osvetoljubiv. To znači da možete mirno i samouvereno da utvrdite i branite svoje granice.

(Stil/Sensa)

