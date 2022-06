Žena lažirala rak i uzela 52.000 evra: Trošila novac na luksuz, kockanje i šoping

Četrdesetčetvorogodišnja žena Nikol Elkabas prevarila je na stotine osoba koje su donirale više od 45.000 funti za njeno lečenje, pretvarajući se da ima rak.

Novac koji je dobila na prevaru koristila je za putovanja, na kockanje, šoping, odlazak u restorane.

'Cunning' cancer faker who raked in £45,000… is ordered to pay back just £5 https://t.co/u4QLyMgjqc

— World News (@worldnewstweet_) June 26, 2022