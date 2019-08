Žena pozirala sa otrovnom hobotnicom na licu pa gadno zažalila (foto)

Džejmi Biskelija ugrozila je ozbiljno svoj život zbog foto takmičenja i završila u hitnoj pomoći nakon što je na lice stavila primerak otrovne hobotnice.

“Don’t just pick up an animal without knowing what you are touching because it has severe consequences,” said Jamie Bisceglia. This past weekend, she took this picture with an octopus for a photo contest, and the octopus delivered a painful bite. pic.twitter.com/T1D6eenLIc

— Natalie Swaby (@NSwabyKing5) August 6, 2019