Znate li koji narod najviše pije na svetu?

U nekim nacijama alkohol je važan deo kulture, u drugim je strogo zabranjen.

Za mnoge nacije konzumacija alkohola je deo kulture. U zemljama poput Francuske, poznate po vinogradima, vino je neizostavni deo svakodnevice, dok je pivo važan aspekt nemačke kulture.

Za razliku od njih, u nekim drugim delovima sveta odsustvo alkohola je ukorenjeno u dubokim verskim uverenjima.

Koji narod najviše pije? Ima više ozbiljnih kandidata, veoma je teško odlučiti. Ovo je lista država koje prednjače u ispijanju alkohola.

Belorusija

Ova nacija je na vrhu liste zemalja koje konzumiraju najviše alkohola. Građani Belorusije troše 14,4 litara alkohola po osobi godišnje. To znači 48 čašica votke po osobi godišnje.

Iako Ministarstvo zdravlja Belorusije zvanično negira ove podatke, vlada je usvojila propise za borbu protiv ovog rastućeg problema, koji uključuju ograničavanje proizvodnje, dostupnosti i reklamiranja alkohola.

Takođe se govori i o podizanju starosne granice za kupovinu alkohola na 21 godinu.

Litvanija

Sa povećanim nivoom problema povezanih sa alkoholom od devedesetih godina, ne čudi što je Litvanija druga država po potrošnji alkohola u svetu.

Litvanija takođe pokušava da se bori sa ovim problemom raznim merama, ograničenjima i visokim porezom na alkohol.

Grenada

Sa potrošnjom alkohola od 11,9 litara po osobi, Grenada nije samo treća najviše rangirana zemlja na svetu u pogledu konzumacije alkohola, već ima najviše stope u celoj Americi.

Češka

Većinu godišnje potrošnje alkohola od 11,8 litara u Češkoj čini pivo. Češka se ponosi svojim pivom, iako se vina i žestoka pića takođe konzumiraju u izobilju.

Kupovina i ispijanje alkohola na javnim mestima dozvoljeno je sa navršenih 18 godina. Kao i mnoge države, Češka povećava oporezivanje u pokušaju da se izbori sa problemom konzumiranja alkohola u zemlji.

Francuska

Francuska je zemlja poznata po proizvodnji vina. Konzumacija alkohola je deo francuske kulture. Vino se, zajedno sa drugim alkoholnim pićima, često konzumira kao obavezni deo ručka i večere.

Sa široko rasprostranjenom upotrebom alkohola, Francuska je među najvećim potrošačima alkohola na svetu.

Rusija

Alkoholizam je jedan od najvećih problema s kojima se suočava ova zemlja. Posledice nastale prekomernom konzumacijm alkohola vodeći su uzrok smrti u Rusiji.

Mnoga ograničenja i propisi usvojeni su samo da bi pomogli u rešavanju ovog problema ogromnih razmera.

Island

Island je sedma najviše rangirana zemlja kada je konzumacija alkohola u pitanju, iako je od 1915. do 1989. pivo bilo zabranjeno u toj zemlji.

Za to vreme, kako bi zaobišlo zabranu, lokalno stanovništvo koristilo je niskoalkoholno pivo „pilsner“, koje je u to vreme bilo legalno – i u kombinaciji sa votkom činilo piće zvano „bjorliki“, i koje je kao takvo ostalo popularno do danas.

Veći deo potrošnje alkohola na Islandu danas čine žestoka pića i zanatsko pivo, mada se u ruralnim oblastima pravi takozvana mesečina. Nije dozvoljeno prodavati je, ali je sasvim legalno proizvoditi je za ličnu upotrebu.

Nemačka

Samo mali procenat stanovništva uzdržava se od konzumacije alkohola. Piće, posebno pivo, važan je deo nemačke kulture. Ispijanje pića u javnosti i piće tokom dana uobičajena su praksa u ovoj zemlji.

Luksemburg

Ni manje države, ni više ispijenog alkohola. U Luksemburgu se potroši najviše alkohola po stanovniku u Evropi, mada je brojeve teško pratiti zbog neposredne blizine sa drugim zemljama.

Vino je popularno piće, kao i pivo, koje se služi u mnogim pabovima i restoranima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.