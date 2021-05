Znate li zašto muškarci beže od „dobrih“ žena

Strah od samoće i ideja da će partner otići vrlo je česta u mnogim vezama. Žene se trude da udovolje svom partneru, a ponekad ta nesigurnost jako ugrožava vezu i opuštenost koja je vrlo važna u ljubavnim odnosima. Mnogi stručnjaci bave se ovim temama, a nekada je dobro poslušati šta kažu u ovakvim slučajevima, prenose mediji.

– Ako želiš da razumeš kako zadržati muškarca, moraćeš prestati razmišljati i rizikovati da ga u potpunosti izgubiš. Veruj mu da zna što je najbolje za njega. Ne pokušavaj da kontrolišeš njegove osećaje ili postupke – objašnjava Kristina Marčent, savetnica za parove.

Klejn Olson, savetnik za veze takođe objašnjava što sve može dovesti do prekida veze i zašto muškarci ponekad odlaze od dobrih žena.

Većina muškaraca beži od emocionalnog pritiska. Emocije ne spadaju u klasičnu ideju o muškosti, a to ih čini nesposobnim za posao. Muškarac u svom umu oseća da sve što radi nije (i nikada neće biti) dovoljno dobro. Zbog toga se muškarci prirodno zatvaraju i zaključavaju svoja srca, umesto da se suočavaju s bilo kakvim osećajima.

Takmičarski odnos

Ako se muškarac mora takmičiti sa ženom za kontrolu odnosa, on se ne samo oseća neadekvatno već i kao da u životu njegove žene nema mesta za njegovu muževnost.

To ne znači da bi muškarac trebao kontrolisati celu vezu, to je nepravedno prema obema stranama. Umesto toga, uspešna veza znači da se svaka osoba odriče kontrole u određenim područjima. Ako se to ne dogodi, obe strane završe u takmičenju – obe se takmiče za pobedu i, na kraju, odnos gubi.

Nedostatak poštovanja

Muškarac ne može izgraditi život sa ženom koja ga ne poštuje. Mora da oseća da mu partnerka čuva leđa i da je on najvažniji i iznad bilo kog drugog. On mora da zna da će ga ona i u njegovim najslabijem trenucima prihvatati.S jakom ženom uz sebe, on može da rizikuje u životu i zapravo da doživi više slobode nego kada je sam.

