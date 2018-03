Bitka za Pacifik – pobuna (video)

Žanr: akcija, avantura, naučna fantastika, 3D

Trajanje: 111 min

Glavne uloge:

Skot Istvud (Scott Eastwood), Džon Bojega (John Boyega), Čarli Dej (Charlie Day), Cailee Spaeny

Scenario:

Stiven S. Dinajt (Steven S. DeKnight), Emily Carmichael, Kira Snyder, T. S. Nowlin, Travis Beacham (zasnovano na likovima)

Režija:

Stiven S. Dinajt (Steven S. DeKnight)

SINOPSIS

Buntovni Džejk Pentekost bio je nekada pilot pun potencijala čiji je otac ušao u legendu kada je žrtvovao svoj život kao pilot u jednom jegeru da bi obezbedio pobedu u borbi protiv monstruoznih kajdžua. Džejk je napustio obuku za nove pilote i upustio se u kriminalno podzemlje. Ali kada još strašnija i nezaustavljiva pretnja počne da uništava jedan po jedan grad širom sveta i našu planetu baca na kolena, Džejku se pruža poslednja šansa da se promeni, da krene očevim stopama i pridruži se novoj, mladoj i hrabroj generaciji pilota, koja je odrastala i sazrevala u senci rata. Dok traže pravdu za stradale saborce i sve druge žrtve, njihova jedina nada je ujedinjenje svih u borbi protiv neprijatelja koji ima cilj da uništi svet.

O FILMU

Globalni rat između monstruma najrazornijih moći koji su došli iz drugog univerzuma i super mašina kojima upravljaju ljudi piloti, robota koji su napravljeni da sačuvaju svet, bio je samo uvod u sveobuhvatni napad na čovečanstvo koji će se desiti u filmu „Bitka za Pacifik – Pobuna“.

Na dnu Pacifika otvorena je pukotina, prolaz kroz koji dolaze ogromna stvorenja, kajdžu, monstrumi koji se kreću kroz dimenzije. Njihov jedini cilj je da unište planetu koju napadaju, da istrebe sve postojeće vrste i zauzmu punu teritorijalnu kontrolu. Kajdžu su iskalili svoj bes nad gradovima duž obale Pacifika i pokazali da su nezaustavljivi konvencionalnim oružjem. Tako su nastali jegeri, džinovski roboti-ratnici kojima upravljaju ljudi, po dva pilota, povezana neuronskim mostom, a njihov zadatak je da uzvrate udarac i sačuvaju planetu i čovečanstvo. Jeger pod imenom Džipsi Osvetnik uspeo je da detonacijom nuklearne bombe zatvori procep, čiji je pilot tako žrtvovao svoj život. Ali tu borbi za pacifičku obalu nije kraj.

Film „Bitka za Pacifik – Pobuna“ stvorio je poseban univerzum, bogat detaljima. U filmu je fokus na likovima, koji su karakterno različiti i kompleksni i koji nas vode od sirotinjskih četvrti Los Anđelesa budućnosti, preko Kine, Japana, Australije, do dubokih, zaleđenih prostranstava Sibira. Sa multigeneracijskim i multikulturalnim pristupom, ovaj film je sa više emotivnog naboja, vizuelno spektakularan i inspirativan jer promoviše heroizam u borbi za opstanak naše planete.

Deset godina posle događaja iz prvog filma, 2035. godine, ljudi misle da više nema opasnosti od kajdžua. Rat je završen, procep u pacifičkom okeanu je zatvoren, ali strah od ponovnog dolaska krvožednih zveri i dalje je prisutan. Opreznost je postala način života i tako su nastali još napredniji robori-ratnici kojima će upravljati nove generacije mladih pilota, koji će stajati na prvoj liniji odbrane čovečanstva. Ukoliko još smrtonosniji kajdžu monstrumi dođu, ovi mladi vojnici će biti spremni da se bore za opstanak sveta koji su nasledili. Zemlja je dobila priliku da se oporavi, ali je svet još uvek u konstantnom strahu.

U Los Anđelesu, Džejk Pentekost, sin Stejkera Pentekosta, bivšeg pilota, živi kao preprodavac delova jegera na crnom tržištu. Pokušavajući da ukrade jedan izuzetno vredan deo, naleće na Amaru, siroče iz rata sa kajdžuima, koja je sama napravila svog jegera, Skreper. Džejk i Amara imaće važnu ulogu u ratu koji sledi.

Jedno od najvažnijih pitanja produkcije bilo je kome će pripasti uloga Džejka, glavnog junaka i posrnulog sina legendarnog preminulog ratnog heroja. Gotovo u isti mah, svima je prvi na pamet pao Džon Bojega. Zvezda filma „Star Wars“ – Buđenje Sile, Bojega, nije imao nameru da u svoj sledeći projekat uđe kao glumac, već i da se angažuje kao producent na setu. “Osnovao sam svoju producentsku kompaniju i otišao sam u Holivud da je predstavim. Jedan od zakazanih sastanaka bio je sa ljudima iz kompanije Legendary. Razgovarali smo o raznim mogućnostima i projektima kada su mi kazali da planiraju nastavak filma Bitka za Pacifik i pitali da li sam zainteresovan da bacim pogled. Rekao sam ‘Da, naravno’ i otišli smo u prostoriju pored, gde su se nalazili neverovatni crteži i prikazi likova i kostima”, seća se glumac i kroz smeh govori: “Saterali su me u ćošak, morao sam da kažem da”. Ovaj film ostavio je veliki utisak na Bojegu. “To što je Idris Elba bio u prvom filmu za mene je bilo jako važno. U to vreme, 2013. godine ja sam igrao po malim dramskim klubovima i sećam se da sam iz autobusa jednog dana video bilbord na kome je Idris Elba u potpuno crnom jeger kostimu. Ta slika, to šta je ona predstavljala, na mene je snažno uticala i motivisala me.”

Film „Bitka za Pacifik – Pobuna“ savršen je spoj omiljenih likova i interesantnih novih lica, koji će se dopasti kako fanovima, tako i novoj publici. Različitost i raznolikost likova je i jedan od najvažnijih činilaca ovog filma. Čovečanstvo se ujedinjuje, bez obzira na religiju, rasu, poreklo i reditelj Denajt i producenti su želeli da se to odrazi i na kast filma. “Globalni aspekt priče je upravo ono što me je i privuklo”, izjavio je reditelj. Obala Pacifika objedinjuje mnogo različitih država i želeli smo to da predstavimo, ali ne da ga isforsiramo, jer je to prirodna stvar. Svet se ujedinjuje kako bi se odbranio od zajedničke pretnje koja nagoni da se sve različitosti stave po strani, što je odlična poruka današnjem svetu.”

„Mnogo toga je moj lik morao da prevaziđe, ali to što je bio očinska figura mladoj Amari pomoglo mu je da se otvori i da se oslobodi frustracije i bola koje je osećao zbog svog oca”, kazao je Bojega. Amara je siroče koje se samo snalazi, a ima veoma izraženu inteligenciju kao i želju da preživi. Iako neustrašiva, nju zapravo kroz život vodi strah da mora da bude spremna kada se kajdžui ponovo pojave. U okolnostima koje bi porazile mnoge, ona preživljava i pravi svog jegera. Mlada glumica, Kejli Spini, iako je imala iskustva glumeći u kratkim filmovima, bila je daleko od filmskih centara. Iz grada Springfild u Misuriju, napravila je sama svoj snimak, na kome stoji ispred belog zida i izgovara tekst i poslala ga. “Kako nisam imala mnogo čime da se bavim u mom malom gradu, ceo dana sam se pripremala. Klima uređaj nije radio pa sam bila sva znojava, imala sam kapuljaču na glavi, lice mi je bilo prljavo, valjala sam se po podu sa daljinskim upravljačem koji je predstavljao dugmiće mog jegera. Kada sam poslala snimak, pomislila sam da će oni pomisliti ili da sam luda ili će im se dopasto”, otkriva mlada glumica.

Još jedan lik jako bitan za ovu priču je i Nejtan Lambert, jedan od najboljih pilota u floti i vodeći programa obuke novih kadeta. Lambert i Džejk odrasli su zajedno i bili najbolji prijatelji sve do trenutka kada je Džejk pobegao bez reči i nestao. “Lamberta je zabolelo to što je Džejk odlučio da ode. Kada su se ponovo sreli u jednom dijalogu Lamnert izgovara da ne može tako da nestane i ponovo se vrati u njegov život, a da ga ne ceni kao prijatelja i brata. I pokušavaju da prevaziđu sve, kako bi njihov odnos ponovo bio isti”, objašnjava Bojega. Skot Istvud, sin Klinta Istvuda, tumači lik Nejtana Lamberta: “Možete imati sve te velike vizuelne efekte, ali ako nemate likove sa kojima možete da se poistovetite, onda nećete moći ni da se povežete međusobno u masovnim, akcionim scenama. Ako biste mogli sa ostalim članovima ekipe da idete na putovanje, to stvara snažanu vezu i film u osećaju publike”, navodi Istvud. Glumac je istakao i da je za njega bila jako bitna ranjivost u akcionim scenama. “Ono što baš volim u ovom filmu je to što imate moćno odelo, upravljate jegerima, ali ste i dalje ljudsko biće. Nemate natprirodne moći, možete biti povređeni, čak i poginuti. Vi ste samo čovek koji se bori u tom ratu. Mislim da je to baš interesantno, jer nema mistike, već je realno.”

U univerzumu filma „Bitka za Pacifik – Pobuna“ kajdžu su ogromna čudovišta koja napadaju iz dubina Pacifika, upadajući u naš svet kroz spiralni, dimenzionalni portal. Oni su živo oružje za masovno uništenje, stvoreni sa ciljem da transformišu planetu. U ovom filmu, kajdžu evoluiraju u još smrtonosniju vrstu. Na japanskom reč “kaiju” u bukvalnom prevodu znači “čudna zver”, ali češće se prevodi kao “džinovski monstrum”. Reditelj Denajt, koji je odrastao gledajući japanske kajdžu filmove 50ih i 60ih godina prošlog veka priseća se: “Voleo sam te filmove kao dete. Ono što volim u stvaranju kajdžu filmova danas, uz svu tehnologiju koju imamo jeste upravo prilika da napravimo nešto još spektakularnije. Koliko god da volim nostalgiju za originalnim filmovima čak sam i kao dete znao da je to samo tip u gumenom kostimu. A kada naš kajdžu napadne grad to deluje potpuno realno. Pretnja i drama su momentalne”, kazao je reditelj. Kako su povećavali svoju snagu i svirepost, svaki kajdžu postao je pripadnik nove vrste, sa individualnim moćima i načinom na koji napada, savršeno stvoren za borbu. Ni jedan kajdžu nije isti, ali dele isti cilj: da istrebe ljudsku rasu. I tako jegeri postaju jedini šansa da se čovečanstvo odbrani.

Nikada kao sada nije bilo uzbudljivo kontrolisati jednog jegera. „Bitka za Pacifik – Pobuna“ svoje junake ali i publiku uvukla je još dublje u akciju najmodernijom tehnologijom ali i inventivnim borbenim taktikama. U filmu se vide nova generacija robota, oružje novih performansi i mogućnosti i najsavremenije dizajnirani kokpiti. Jegeri su visine 25 spratova i brži su i okretniji nego ranije. Svaki jeger je nastavak svog pilota pa tako i svaki od njih ima svoj stil borbe, jedinstvene pokrete, pa čak i karakter. Reditelj filma navodi: “Kada smo prvi put videli Amaru, ona je napravila svog jegera, od starog gvožđa. Skreper je visok oko 12 metara i može da trči. Iako je napravljena od đubreta ima moć da se sklupča u loptu i otkotrlja još brže kada je to potrebno. Amara joj je uvela i odbrambeni mehanizam u vidu dimnih bombi i stvari kojih se dete može setiti.”

Bojega je na snimanje doveo Lijanga Janga, kaskadera sa kojim je radio u filmu Buđenje Slile, da pomogne ekipi oko scena borbe, ne samo kada su ljudi u pitanju, već i pokretljivost i akrobatika jegera. Bojega kaže: “Želeli smo da budemo sigurni da smo u stanju da pokažemo da su sve sposobnosti koje ima jeger značajno poboljšane u odnosu na prvi film. Zato smo doveli Lijanga koji je ekspert za borilačke veštine, da nadgleda vizualizaciju. Tako je on sve fantastične ideje doveo do savršenstva. Imao je fantastičnu saradnju sa timom za specijalne efekte i mnoge scene će oduševiti publiku.” I unutrašnjost jegera naprednija je nego u pršlom filmu. “Redizajnirali smo način na koji su piloti konektovani. Nisu više toliko uvezani, imaju punu slobodu pokreta. Sada je mnogo dinamičnije i uzbudljivije”, ističe reditelj.

Oficijelni sajt: Pacific Rim: Uprising (2018)

Premijera: 22. mart 2018. godine