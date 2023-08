Od glume do režije i scenarija: Ovo je 28 apsolutno savršenih filmova

Filmska industrija je prešla dug put od pronalaska kinetoskopa, koji je stvorila kompanija Edison ranih 1890-ih. Kinetoskop je omogućavao ljudima da gledaju slike u pokretu, ali tek sredinom 1890-ih braća Limijer su izmislila kinematograf, koji je kombinovao kameru, projektor i filmski štampač u jedan uređaj.

Danas ljudi mogu da uživaju u filmovima na različite načine, uključujući strimovanje na platformama kao što je Netfliks, posećivanje bioskopa ili gledanje filmova na malim ekranima. Međutim, sa toliko dostupnih filmova, može biti izazovno izabrati jedan i to odličan. Da bismo olakšali proces selekcije, sastavili smo listu od 28 najboljih filmova svih vremena. Da li ste odgledali neki od filmova na listi i koji je vaš favorit za sva vremena?

Divlja horda (The Wild Bunch, 1969.)

Kasnih 1960-ih, kaubojski filmovi su bili neverovatno popularni. Divlja horda je klasični kaubojski film koji priča priču o Pike Bišopu, legendarnom kauboju koji planira da se povuče nakon poslednje velike pljačke. Film je poznat po intenzivnim pucnjavama i nasilnim scenama, koje su kritikovane od strane nekih gledalaca. Međutim, ako ste strastveni ljubitelj takvih akcionih filmova, ne biste trebalo da propustite ovaj.

Tragači (The Searchers, 1956.)

Džon Vejn, legendarni glumac, glumi u još jednom klasičnom kaubojskom filmu gde igra veterana građanskog rata u potrazi za svojom otetom nećakinjom na izdajničkoj teritoriji Kromaha. Međutim, postoji preokret u zapletu jer se otkriva da on ne pokušava da je spase, što priči dodaje element misterije. Film je uzbudljiva avantura koja prikazuje robusnost i čvrstinu kaubojskog načina života dok drži publiku na ivici svojih sedišta. Nastup Džona Vejna u filmu doprinosi njegovom kultnom statusu i učvršćuje njegov status jednog od najvećih glumaca svog vremena.

Ozloglašena (Notorious, 1946.)

Alfred Hičkok se smatra jednim od najboljih filmskih stvaralaca svih vremena, poznat po stvaranju majstorskih filmova. Jedan od njegovih najboljih filmova je Ozloglašena, špijunski triler. Film prati priču Ališe Huberman, Amerikanke koja je ćerka osuđenog nemačkog ratnog zločinca. Ališa ima zadatak da se infiltrira u neprijateljske linije tako što će naterati Aleksandra Sebastijana, koga igra Keri Grant, da se zaljubi u nju.

Crni narcis (Black Narcissus, 1947.)

Priča o Crnom Narcisu je usredsređena na grupu monahinja koje preuzimaju izazovnu misiju da proputuju Himalaje i uspostave zajednicu koja uključuje školu i bolnicu. Međutim, kada stignu na odredište, monahinje se bore sa svojom verom dok se suočavaju sa neočekivanim izazovima i iskušenjima. To je dobar avanturistički film koji ne biste trebali propustiti ako volite ovaj žanr.

Stranci u vozu (Strangers on a train, 1951.)

Stranci u vozu je još jedan izvanredan film u režiji Alfreda Hičkoka koji je pobrao široko priznanje kritike. Film je psihološki triler koji prati priču o dvojici muškaraca koji se sretnu u vozu i razgovaraju o svojoj želji da ubiju nekoga u svom životu. Kako se radnja odvija, dešava se niz misterioznih događaja koji dovode do intenzivne i zadivljujuće priče. Film je dobio nominaciju za Oskara za najbolju kinematografiju, naglašavajući zadivljujuću vizuelnu privlačnost filma.

Pustara (Badlands, 1973.)

Zasnovan na istinitoj priči o Čarlsu Starkvederu i njegovoj devojci Karil-En Fugejt, Pustara je film iz 1970-ih koji prikazuje zločin iz strasti. Priča se vrti oko Karil-En, koja se pobunila protiv svog oca zaljubivši se u buntovnog i opasnog dečaka po imenu Čarls. Par odlučuje da pobegne zajedno, ali ubrzo se nađu u nevolji sa vlastima. Film prikazuje njihovo putovanje dok prolaze kroz niz izazova i sukoba sa službenicima za sprovođenje zakona.

Neoprostivo (Unforgiven, 1992.)

Neoprostivo je vestern film koji prikazuje neke od najistaknutijih poznatih ličnosti današnjice, uključujući Klinta Istvuda, Morgana Frimana i Džina Hekmana. Film, koji je režirao lično Istvud, govori o još jednoj kaubojskoj priči koja je dobila pohvale kritike. Istvudove izuzetne rediteljske veštine donele su mu nagradu za najboljeg reditelja, a takođe je osvojio i nagradu za najboljeg glumca za svoju ulogu u filmu.

Na usamljenom mestu (In a Lonely Place, 1950.)

U klasičnom filmu „Na usamljenom mestu“, Hamfri Bogart igra ulogu Diksona Stila, koji započinje ljubavnu vezu sa svojom komšinicom Lorel. Međutim, njihova veza dovodi se u iskušenje kada Dikson postane osumnjičen za ubistvo mlade žene. Uprkos optužbama, Lorel stoji uz Diksona, uverena u njegovu nevinost. Međutim, kako Diksonovo ponašanje postaje sve nestalnije, Lorel počinje da dovodi u pitanje svoju veru u njega i pita se da li bi ljubav njenog života zaista mogla da ubije.

Lora (Laura, 1944.)

Laura je proslavljeni klasik u žanru misterije koji priča priču o detektivu koji je zadužen da istraži slučaj ubistva. Kako dublje ulazi u istragu, postaje zaljubljen u žrtvu, Loru, koja je takođe i zapanjujuće lepa. Uprkos njenoj tragičnoj sudbini, detektiv je beznadežno zaljubljen u Loru, dodajući intrigantan sloj zapletu priče.

Gospodar prstenova: Dve kule (2002.)

Franšiza Gospodar prstenova, adaptirana po jednom od najprodavanijih romana, ima široku bazu obožavatelja među decom i odraslima. Filmska adaptacija Gospodara prstenova: Dve kule jedan je od filmova sa najvećom zaradom svih vremena i dovela je do slave mnogih članova glumačke ekipe, kao što je Orlando Blum i Ilajdža Vud. To je jedan od blokbastera koje je skoro svaki ljubitelj fantastičnog žanra gledao bar jednom u životu.

Apartman (The Apartment, 1960.)

Apartman se često klasifikuje kao romantični film, ali takođe uključuje elemente drame za stvaranje zadivljujućeg filma. Radnja se vrti oko službenice osiguranja koja dozvoljava muškarcima da koriste njen stan za vanbračne veze. Priča ima mnogo obrta i obrta, to je ono što film izdvaja od samo još jednog romantičnog filma. Pogledajte ovaj film da biste iskusili sjajan spoj drame i romantičnih žanrova.

Wall-E (2008.)

Pripremite se za emocionalni rolerkoster, jer to je uparvo Wall-E, animirani film koji nosi snažnu poruku o životnoj sredini. Wall-E je jedini preostali robot na Zemlji, gde neumorno radi na čišćenju planete od smeća. Međutim, njegova monotona rutina se prekida kada upozna drugog robota po imenu Eva, i zajedno kreću na putovanje da otkriju prostranstvo svemira. Ova dirljiva priča prenosi snažnu poruku o važnosti brige o našoj planeti

Koko (Coco, 2017.)

Ako tražite odličan porodični film za gledanje, Koko svakako vredi pogledati! Priča prati mladog dečaka Migela. Ovaj dečak ima za cilj da postane uspešan muzičar. I ovaj cilj se nastavlja, iako je njegova porodica zabranila muziku. Jednog dana, Migel se nađe prebačen u Zemlju mrtvih, gde kreće u neverovatnu avanturu sa svojim novim prijateljem Hektorom da otkrije tajne prošlosti svoje porodice.

Senka sumnje (Shadow of a Doubt, 1943.)

Senka sumnje Alfreda Hičkoka je psihološki triler koji se vrti oko priče o ujaku Semu, koji posećuje svoje rođake u Santa Rosi. Međutim, njegova nećaka otkriva da ga traže zbog ubistva, a ona postaje sumnjičava iako je slučaj zatvoren. To je jedan od onih filmova baziranih na detektivima koji ima mnogo tajni koje treba istražiti i razmišljati kako se priča nastavlja.

Početak (Inception, 2010.)

Ovaj naučnofantastični film, sa poznatim glumcem Leonardom Di Kapriom, ulazi u zagonetno carstvo lucidnih snova i kolektivnog podsvesnog iskustva. Smatra se jednim od najinovativnijih filmova ikada proizvedenih i ima iznenađujući obrt u svojoj radnji. Zaista zapanjujuće remek-delo Kristofera Nolana, Početak je jednostavno najbolji film za strastvenog ljubitelja žanrova naučne fantastike jer ima sve; odlična kinematografija, neverovatan zaplet, izvanredan završetak i impresivni dijalozi.

Filadelfijska priča (The Philadelphia Story, 1940.)

U „Filadelfijskoj priči“ Trejsi je u procesu razvoda od svog muža Dekstera i sprema se da se uda za svog novog partnera Džordža. Međutim, kada naiđe na Dekstera i čoveka po imenu Macaulai, mora se suočiti sa svojim osećanjima prema trojici muškaraca u svom životu. Ova romantična komedija iz 1940. ima dobar zaplet sa vintage filmskom atmosferom koja će se dopasti svim ljubiteljima klasičnog Holivuda.

Hladnoruki kažnjenik (Cool Hand Luke, 1967.)

Glavnu ulogu Luka u filmu tumači Pol Njuman, koji glumi buntovnog zatvorenika zatvorske farme na Floridi. Tokom celog filma, Luk osporava autoritet upravnika prkoseći njegovim pravilima i propisima. Uprkos brojnim izazovima, Lukova postojanost i otpor protiv upravnikove tiranije čine ga herojem do kraja filma.

Rebeka (Rebecca, 1940.)

Alfred Hičkok ponovo udara svojim još jednim filmom na ovoj listi. Rebeka priča priču o ženi koja se udaje za bogatog udovca, ali je proganja sećanje na njegovu bivšu ženu, po imenu Rebeka, čija misteriozna smrt nastavlja da baca senku na njihov brak. Lepa kombinacija romantičnih i misteriozni žanrova, ovo remek-delo mora da odgleda svaki ljubitelj misterioznih filmova.

Poverljivo iz L.A. (LA Confidential, 1997.)

U holivudskom filmu LA Confidential, između ostalih, pojavljuju se Danni Devito, Kim Basinger i Kevin Spacei. Priča se odvija u pozadini zlatnog doba Holivuda i prati korumpirane policajce koji su odlučni da uspeju na bilo koji način. Priča može izgledati malo suvišna, ali fotografija je nešto što ovaj film čini obaveznim za gledanje, a da ne spominjemo, glumačko remek-delo Rasela Kroua.

Mališan (The Kid, 1921.)

Debitantski dugometražni film Čarlija Čaplina, Mališan, snimljen je ranih 1920-ih i čak tada je bio visoko cenjen od strane filmskih kritičara. U ovom nemom filmu se pojavljuje sam Čaplin kao glavni junak. Pa, to je Čaplin, i mislimo da nemamo ništa drugo da kažemo o filmu, pošto je samo ime dovoljno da ukaže na autoritet filma.

Njegova devojka Petko (His Girl Friday, 1940.)

Klasični film Njegova devojka Petko je romantična komedija u kojoj su junaci talentovani Keri Grant i Rozalin Rasel. Radnja prati istraživačkog novinara koji radi na slučaju ubistva dok pokušava da povrati svoju bivšu ženu, koja je takođe njegov najbolji istražitelj. Dakle, to je istražitelj protiv istražitelja, ili nešto drugo? Saznajte tako što ćete ga pogledati danas!

Svi predsednikovi ljudi (All the President’s Men, 1976.)

Svi predsednikovi ljudi je film koji je hvaljen od strane kritike u kome se pojavljuje legendarni duo Robert Redford i Dastin Hofman. Film je zasnovan na skandalu Votergejt, a detektivski dvojac je u misiji da otkrije istinu iza skandala u sedištu Demokratske stranke. Dobijaju misteriozni savet od Dubokog grla, koji ih navodi da otkriju šokantne stvari i sledi drama.

Osmi putnik 2 (Aliens)

U režiji Džejmsa Kamerona, ovaj naučnofantastični blokbaster prati ekipu koja se budi iz kriogenog sna. Stvari se opasno okreću kada jedan od članova posade otkrije vanzemaljsko jaje, koje se zakači za njega i oslobađa haos na svemirskom brodu. Vanzemaljac (stvorenje) sam po sebi može biti prilično odvratan, ali film je i te kako vredan vašeg vremena.

Praznik u Rimu (Roman Holiday, 1953.)

Džoni, koga igra Keri Grant, i Džulija, koju igra Odri Hepbern, zaljubljuju se u romantičnom filmu, ali njihova sreća je kratkog veka kada novinar Džoni otrije ko je zapravo njegova nova ljubav. To je jednostavan film romantičnog žanra sa blagim, ali prikladnim dodirom komedije. Jednostavna, direktna priča, a opet divna! Gledajte da biste odvojili malo vremena od svog kompleksnog život.

Ulični psi (Reservoir Dogs, 1992.)

Ulični psi je uzbudljiv kriminalistički film u režiji poznatog Kventina Tarantina. Priča se vrti oko neuspele pljačke nakita i posledica koje slede kada umešani kriminalci počinju da se okreću jedni protiv drugih. Film, objavljen 1992. godine, poznat je po nelinearnom narativu i intenzivnim dijalozima koji gledaoce drže na ivici svojih mesta.

Na zapadu ništa novo (All Quiet on the Western Front,1930.)

Na zapadu ništa novo je hvaljen film koji zauzima antiratni stav. Film prati nemačke vojnike tokom Prvog svetskog rata i prikazuje užase rata. Film je bio toliko kontroverzan da je zabranjen u Nemačkoj zbog njegove antiratne propagande. Rečeno je da su vlasnici bioskopa čak išli toliko daleko da su puštali pacove tokom projekcija kako bi držali ljude podalje.

Slatki miris uspeha (Sweet Smell of Success, 1957.)

U filmu „Slatki miris uspeha“ glavni lik je novinski kolumnista koji ne odobrava romantičnu vezu svoje sestre sa džez muzičarem. Da bi zaustavio njihovu vezu, on traži pomoć stručnjaka za odnose s javnošću. Priča je usredsređena na očajnički pokušaj kolumniste da kontroliše lični život svoje sestre, čak i ako to znači da će to učiniti ekstremno.

Plodovi gneva (The Grapes of Wrath,1940.)

Filmska adaptacija romana Džona Stajnbeka „Plodovi gneva“ prikazuje borbu siromašnog farmera koji je primoran da trpi razorne posledice suše, finansijskih poteškoća i promena u poljoprivrednoj industriji. Priča je dirljiv i srceparajući prikaz teškoća sa kojima se suočavaju oni koji su marginalizovani i zaboravljeni u društvu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.