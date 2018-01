Smanjivanje (video)

Žanr: komedija, drama, naučna fantastika

Trajanje: 135 min

Glavne uloge:

Met Dejmon (Matt Damon), Kristof Volc (Christoph Waltz), Hong Chau, Kristin Vig (Kristen Wiig), James Van Der Beek

Scenario:

Aleksandar Pejn (Alexander Payne), Jim Taylor

Režija:

Aleksandar Pejn (Alexander Payne)

SINOPSIS

Pol Safranek (Met Dejmon) pristao je da se smanji kako bi ostvario velike snove. Jedva sastavljajući kraj sa krajem, Pol i njegova supruga, bračni par u svojim četrdesetim, bez dece, upuštaju se u projekat smanjivanja kako bi rešili problem egzistencije. Pol ipak jedini istrajava u ovoj odluci.

O FILMU

Smanjivanje govori o tome šta bi se desilo da, kao što je u filmu norveški naučnik izumeo, postoji formula koja smanjuje ljude na visinu od desetak centimetara. Tako smanjeni, ljudi shvataju koliko iznose troškovi života u novom okruženju. Uz obećanje da će imati bolji život, jedan sasvim običan čovek, Pol (Met Dejmon) sa suprugom Odri (Kristin Vig) donosi odluku da napusti svoj stresni život u Omahi, da se smanji i preseli u novu, malu zajednicu. Taj izbor pokrenuće lavinu novih izazova i životnih avantura.

Norveški naučnik zadivio je svet svojom formulom koja će pomoći planeti da se izbori sa velikim problemom, a to je prenaseljenost. Ukoliko bi 6% populacije pristalo da se smanji na nekih desetak centimetara, smanjila bi se i mogućnost da se ljudska vrsta istrebi. Nastaviti život kao mali ima veliku svrhu. A da se ne priča o tome koliko su manji troškovi života smanjene osobe i koliko više novca ostaje za lagodan i luksuzan život! Jer svi troškovi života u velikom svetu smanjuju se proporcionalno visini osobe, a što se tiče rasta, raste količina novca koja ti ostaje, jer 100 000 dolara u velikom svetu znači 12.5 miliona u smanjenom! Zbog svega toga se vredi smanjiti. Jedino što je taj proces nepovratan. Kada se jednom čovek smanji, takav ostaje zauvek.

Na Polovu sreću, rizici u ovom procesu gotovo ne postoje, jer su istraživanja u proteklih deset godina eliminisala gotovo sve neželjene pojave. Na Polovu nesreću, njegova supruga se predomislila i ostala u velikom svetu, a da Pol to nije znao. I tu se njegov brak završava. Posle razvoda, njegov život ni u jednom smislu, pa ni finansijskom, nije onakav kakvom se nadao. Međutim, u Polov svet ulazi njegov komšija, plejboj, Srbin, Dušan Mirković (Kristof Volc), koji ga uvodi u svoj raskalašni život.

“Prelep. Duhovit. Srceparajući.” To su reči kojima je Met Dejmon opisao ovaj film, u režiji Aleksandra Pejna. Reditelj je izjavio da je veoma ponosan na svoj film, čiji narativni deo prevazilazi okvire Amerike. Smanjivanje ljudi uticalo bi na ceo svet, a film Smanjivanje priča o univerzalnim temama. “Naši junaci su Amerikanac, Vijetnamka i Srbin. U filmu ćete čuti engleski, vijetnamski, srpski, španski, norveški, grčki, korejski, tagalog, arapski, francuski, a na kratko videti i američki znakovni jezik”, rekao je reditelj. “Nije nam bio cilj da napravimo film sa mnogo jezika, ali to ide u prilog priči kao i ideji da Polov svet postaje veći onog trenutka kada on donese odluku da se smanji.” Kada publika po prvu put upoznaje Pola on je jedan sasvim, sasvim običan čovek. Radi ne tako zanimljiv posao, živi u malom gradu u Omahi sa svojom ženom, čije snove o boljem životu nije u stanju da ispuni. Tako ideja o smanjivanju postaje primamljiva. Met Dejmon je o svom liku rekao: “Pol je čovek koji uvek vodi više računa o drugima nego o sebi, bez obzira na sve.” Zahvaljujući svom komšiji, Pol dobija šansu da posle razvoda i urušavanja života ponovo uzme sudbinu u svoje ruke. Dejmon dodaje: “On je taj ludi Srbin koji je proputovao ceo svet, koji preglasno sluša muziku i nije baš sjajan komšija. Ali on je Polu otvorio oči da pogleda u svet i pomogao mu da se ne skriva.”

“Izađi napolje i otvori oči. Svet je prepun stvari koje treba videti.” – Dušan Milić

“Za tumačenje Dušana i učestvovanje u stvaranju ovog filma, nije bilo dovoljno raditi sa dobrim rediteljem ili imati dobar scenario, sve je moralo da se poklopi. I to se desilo. Aleksandar (reditelj) je sasvim dovoljan razlog sam po sebi, priča je neverovatna, a moja uloga božanstvena”, istakao je dvostruki oskarovac, Kristof Volc.

Nepredvidivost Volcovog lika, Dušana Mirkovića je baš ono što ga i čini zanimljivim. “On svoj život živi radosno i želi da tu radost osete svi oni koji ga okružuju. Ovo je sjajna uloga za sjajnog glumca. Za mene, Kristof je jedan od najboljih glumaca ikada”, istakao je Dejmon.

Volc dodaje da ovaj film u sebi nosi poruku. “Postoje i oni filmovi koji tvrde da su laka zabava i da se ne odnose ni na šta. Mislim da uvek treba da postoji namera, koja je iznad “sada” koje se u filmu dešava. A namera je kičma satire. Satira nam pomaže da održimo kritički pogled na život koji živimo. Ja zaista verujem da se filmovi prave o nama i onome šta znače za nas kao publiku. Svako treba da ima svoje vlastito mišljenje, asocijaciju, brigu, stav, zabavu, nadu, strah, zadovoljstvo. Film mora da ima važnost i posebnost za vas.” Tako će Dušan, neočekivano, pomoći Polu da ponovo proživi, upoznajući ga sa neobičnim ljudima i upuštajući se u avanture o kojima Pol nije ni sanjao.

Film Smanjivanje je priča o životu i ljudima, pun simbolike i kritike. Nudi nam podsetnik da život koji živimo biramo sami, da su u njemu ljudi koji ga obogaćuju, a odgovornost prema sebi i svom okruženju važna je za budućnost

Oficijelni sajt: Downsizing (2017)

Premijera: 4. januar 2018. godine