Dolazi vreme čuda za 3 horoskopska znaka: Sreća i ljubav kuca na njihova vrata

Septembar samo što je prošao, a oktobar koji kuca na vrata donosi brojne promene na ljubavnom planu. Kako ističu astrolozi ovaj mesec biće vreme čuda na ljubavnom planu za tri znaka Zodijaka. Okidač će biti tranzit Meseca u vatrenom i stravstvenom Ovnu koji će probuditi naše emocije i ukazati kako da ljubav podignemo na novi nivo.

Tokom oktobra biće nam lakše da sagledamo sopstvene greške u ljubavi i da ih više ne ponavljamo. Velike promene koje očekuju ova tri znaka iz korena će promeniti njihov ljubavni život i status, piše sajt Yourtango.com.

Ovan

Prvi u horoskopu ali i prvi na udaru ljubavnih promena biće Ovnovi. Tranzit Meseca kroz vaš znak iako kratkotrajan biće dovoljan da shvatite sopstvene zablude vratite se na pravi ljubavni put. Ovnovi nisu zadovoljni bilo kakvom osrednjošću, oni vole strasno i do daske pa takvog partnera i traže. Sve što je prosek njih ne zanima. Najvažnije je da budu iskreni sami prema sebi, da priznaju sopstvene grešeke i rade na ispravljanju istih. Zauzeti Ovnovi rasplamsaće strast sa partnerom i doneti potpuno nova uzbuđenja u njihov ljubavni život pa će se partner ponovo zaljubiti u njih sa istim žarom kao i na početku veze.

Bik

Lepe promene u ljubavi u oktobru očekuju i Bikove. I sami su svesni da više nema vremena za oklevanje i premišljanje, pa prigrlite promene koje vam dolaze i ne plašite se onoga što one donose. Ako sad propustite priliku da delujute biće to kraj vaših potajnih želja i nikad neostvarenih snova. Zato ne gubite ni čas već otvoreno priznajte svoje emocije dok još imate šansu da vam druga strana uzvrati na isti način. Zauzeti Bikovi i njihov partner su i dalje u fazi medenog meseca a tako će ostati i narednih dana. Ne dozvolite da vam bilo ko ili bilo šta pokvari fantazije. Učinite sve što je do vas da začinite ljubavni život u spavaćoj sobi, pa će vaša veza biti primer harmoničnih odnosa u dvoje.

Ribe

Tranzit Meseca u Ovnu biće fitilj koji će zapaliti ljubavni život romantičnih Riba. Već duže vreme ste u fazi kad sažaljevate sebe i svoju sudbinu, ali predstojeći događaju će vas dobro prodrmati i naterati da lkjubav sagledate drugim očima. Ribe će shvatiti da su mnogo jače nego što su mislile da jesu, a vaša tajanstvenost će biti ključ uspeha kod suprotnog pola. Promene koje slede biće iznenadne, brze i dinamične ali vama neophodne kako biste se trgnuli iz letargije u koju ste upali. Nemojte da gubite vreme i da se emocionalno suzdržavate, već recite sve što vam leži na srcu.

