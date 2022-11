Crno im se piše: Tri znaka horoskopa treba da se pripreme za zimu iz pakla

Zima je godišnje doba koje uobičajeno povezujemo s teškim finansijskim razdobljem. Računi rastu, dolazi vreme slava i proslava, mnogi osećaju i znakove depresije zbog manjka sunca, ali ova će zima svoje zube prvenstveno pokazati na ljubavnom planu. Naime, astrolozi tvrde da će narednih nekoliko meseci, sve do proleća, biti jako turbulentno kada je reč o vezama i brakovima.

Tako će svi znakovi Zodijaka iskusiti prava iskušenja u svojim partnerskim odnosima, ali posebno će se na udaru naći tri znaka koja mogu očekivati da će im se u nekom trenu slomiti srce. Jeste li među njima, saznajte u nastavku.

Ovan

Horoskopski Ovnovi inače su strastveni i puni emocija, a kada jednom zavole vole punim i otvorenim srcem. Iako je to inače lepa vrlina, ove zime mogla bi d im se obije o glavu i to zato što će im partner potencijalno zabiti nož u leđa. Ovnovi bi tako mogli spletom okolnosti d otkriju da ih njihov partner ili partnerka varaju i to već duže vreme. Vatreni kakvi jesu, takvu izdaju neće trpeti već će odmah doći do prekida ili razvoda pa bi moglo da ih čeka dosta stresno razdoblje.

Rak

Emotivni Rakovi važe za najnežniji znak horoskopa, a krajem ove godine njihovo bi srce moglo d se razbije na hiljadu komadića. Ne mora to nužno da znači da će otkriti izdaju partnera, ali svakako im zvezde poručuju da bi mogli da budu ostavljeni. Partneri za koje su sve do juče mislili da ih vole reći će im u lice da je gotovo, a Rakovi neće znati kako da krenu dalje.

Vodolija

Vodolije bi krajem ove ili početkom sledeće godine vrlo lako mogle da se razvedu. Iako su dugo pokušavali da sami sebe uvere da je njihov ljubavni odnos vredan očuvanja, ova zima će im jasno pokazati da to nije tako. Zbog toga će doći do mučnih razvoda i prekida, a zvezde najavljuju i teške sukobe oko podele imovine. Tako bi mogli u razvodima da izgue dosta onoga što poseduju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.