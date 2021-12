Ljubav do kraja života: Ova 3 znaka najiskrenije vole

Oni teško poklanjaju srce, ali kada ga poklone, to je do kraja života.

Ribe

Najsenzualniji i najemotivniji znak horoskopa. One srce, dušu i telo kada jednom poklone to je do kraja života. To su okeani emocija, ljubavi, poljubaca, dodira. Kada se veza prekine, Ribe dugo ostaju u svom svetu mašte i dalje su sa tim partnerom u svom imaginarnom svetu. I dalje osećaju svaki dodir, poljubac.

Rak

Ljubav, dom, partner i deca su sinonim za Raka. Oni svoj oklop godinama dograđuju i uvek se trude da bude što jači i čvršći. Kada se desi ljubav tada je taj oklop probijen. Tada oni postaju esencija ljubavi. Ne postoji Rak koji ne bi sve ali sve uradio za svoju ljubav. Kod njih je ljubav jednako dom, deca i partner. Rakovi samo na to „sveto trojstvo“ pristaju. Jedno bez drugog ne može. Kada odnos pukne, dugo im treba vremena da ga zaborave, povlače se u svoj okop i pate.

Jarac

Na prvi pogled ledene kraljice. Međutim, kada se toj kraljici otopi ledeni štit tada u stvari ona pokazuje svoju pravu dušu i ljubav. Od sva tri znaka Jarčevi su najemotivniji! To su osobe koje preteško puštaju ljubav i svoj život i kada je puste tada ne postoji „provera“ ničega. Sve daju kao na tacni.Tada nestaje pragmatičan i surovo hladni Jarac. Njihova emotivna strana je toliko jaka, a sa druge toliko slaba, krhka i nežna da jednom kada velika ljubav pukne neki Jarčevi ostaju sami do kraja života.

