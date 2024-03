Nisu jedni za druge: Ovi horoskopski znakovi toksični su zajedno

Kompatibilnost je donekle subjektivna: možda ćete se odlično slagati sa nekim sa kim niste očekivali da se povežete ili vas neko ko vas je u početku privukao neće na kraju oduševiti. Iako ovo možete pripisati bilo čemu, postoji još jedan razlog zbog kojeg možda niste kliknuli – zvezde. Prema astrolozima, neki horoskopski znaci će verovatno imati konfliktne ličnosti, perspektive i prioritete, a ovih 12 horoskopskih parova su toksični jedni za druge, piše Best Life.

Ovan i Rak

Prema Rakel Rodrigez, astrologu i osnivaču Your zodiac, Ovan i Rak mogu naići na probleme zbog razlika u ličnostima. Dok je Ovan direktniji, Rak ima osetljiviji pristup životu. „Na primer, u situacijama u kojima Ovan odluči da se suprotstavi i preduzme akciju, Rak se može povući ili emocionalno reagovati, što može dovesti do nesporazuma“, kaže Rodrigez. „Ovaj par može postati toksičan kada se nestrpljenje Ovna susreće sa neraspoloženošću Raka i stvori ciklus štetna osećanja i odbrambene reakcije’.

Škorpija i Vodolija

Sledeći na listi toksičnih parova su Škorpija i Vodolija, za koje TikToker AstrologyBro kaže da se neće slagati dugoročno. „Ova veza uopšte nije trebalo da počne“, dodaje, „Škorpija ima potrebu da se poveže, želi da se veže i želi potpunu žrtvu i posvećenost svog partnera, dok Vodolija ne želi da se veže ni za koga.“ Vodolija ceni nezavisnost i boriće se za nju. „Škorpija se naljuti kada oseti da postoji rizik da njegov partner pobegne“, kaže on.

Devica i Vaga

Devica će se verovatno sukobiti sa Vagom—iako su oba znaka dobra i analitična. „Vremenom će se gomilati ogorčenost. Vaga će se stalno osećati opijenom’, kaže AstrologyBro. Vaga ceni mir i harmoniju, a Devica voli da se opusti. S druge strane, Devica će se diviti Vaginom šarmu, ali će se i toliko iznervirati da Vaga ponekad jednostavno nema „svoju ja“.

Devica i Strelac

Rodrigez kaže da Devica i Strelac neće biti dobri u vezi, uglavnom zbog njihovih suprotstavljenih vrednosti. „Devičin perfekcionizam i pažnja ka detaljima mogu da frustriraju slobodoljubivog Strelca koji preferira spontaniji i avanturistički stil života“, objašnjava ona, „Problem nastaje kada Devica kritikuje Strelčev duh, a Strelčevo zanemarivanje detalja iritira Devicu.“ Oba partnera u ovom paru mogu na kraju da se osećaju neshvaćeno i ograničeno, jer se bore da vide i cene perspektive jedni drugih.

Vodolija i Rak

Prema Stini Garbis, astrologu i vlasnici Psychic Stine, veza između Vodolije i Raka „mogla bi se vrlo lako pretvoriti u deponiju toksičnog otpada“. Vodolija preferira velika društva i puno prijatelja, dok se Rak oseća prijatno u bliskom krugu ljudi. „Rak može stalno da bude ljubomoran na prijatelje Vodolije, koji mogu biti sa privilegijama ili bez njih, a Vodolija želi da Rak izađe iz svoje ljušture i preuzme više rizika“, kaže Garbis. „Nema šanse da Vodolije izgube svoja prijateljstva, a Rak će čuvati svoju školjku što je duže moguće.

Ovan i Bik

Iako su Ovan i Bik jedan pored drugog na Zodijačkom kalendaru, malo je verovatno da će biti dobar par. Na prvi pogled, Bik i Ovan su zapravo veoma slični. Ove životinje su iste: obe su tvrdoglave, obe su moćne, imaju veliku moć i sposobnost da vode, ali to rade na različite načine“, objašnjava AstrologiBro. Bik je izdržljiv, a Ovnu brzo dosadi i to može da izazove sukobe. „Ovn će postati nestrpljiv prema Biku i biće frustriran što je Bik ponekad previše spor ili malo previše strpljiv“, dodaje on. I dok verovatno imaju fizičku hemiju, to nije dovoljno da pomogne Ovnu i Biku da reše sukob, jer nijedan neće odustati u svađi.

Rak i Blizanci

Osetljivi Rak i razigrani Blizanci takođe mogu završiti u problematičnoj vezi. „Toliko su različiti da postoji prirodna fascinacija između njih dvoje“, objašnjava AstrologyBro. Blizanci nisu duboko emotivni, za razliku od Raka. Rak želi sigurnost i zaštitu, a uzbudljivi, raskošni Blizanci će pokušati da izguraju Raka iz zone udobnosti. Međutim, vremenom će se sukobiti jer će Blizanci želeti da Rak nastavi da zadovoljava njihove ‘nezadovoljene emocionalne potrebe’. I dok Blizanci verovatno neće zadovoljiti potrebe Raka, Rak će se i dalje boriti da napusti vezu. Kao rezultat toga, negativne osobine Raka će izaći na videlo – više će kriviti i kritikovati Blizance.

Bik i Strelac

Takođe na listi problematičnih parova su Bik i Strelac. Malo je verovatno da će se ova dva znaka razumeti i sukobiti u smislu životnih stilova i ideologija. „Strelac je uvek u pokretu, dok Bik voli da miruje. Takođe, Strelac je više o iskustvima, dok bi Bik mogao biti više o stvarima i mogu da provedu dosta vremena zajedno žaleći se na životni stil jedni drugih“, kaže Gabris. Dok bi Strelac možda želeo da bude u gradu svakog vikenda, Bik bi možda želeo da ostane kod kuće, što dovodi do toga da njih dvoje provode dosta vremena odvojeno.

Bik i Vodolija

Rodrigez kaže da se ni ova dva znaka verovatno neće slagati, jer Vodolija voli promene, dok Bik voli da stvari budu stabilne i stabilne. Ove ključne razlike mogu brzo dovesti do toksičnosti. „Ova fundamentalna razlika može dovesti do frustracije u vezi, gde se Bikova želja da udovolji oseća ograničavajuću za Vodoliju, koja traži uzbuđenje i društveni angažman“, primećuje Rodrigez, „Njihova nesposobnost da pronađu zajednički jezik može podstaći toksično okruženje besa i, ponekad, odvojenost.“

Devica i Ovan

Garbis kaže da bi Devica i Ovan mogli da budu ‘toksični spoj’, jer oboje mogu biti agresivni na različite načine. „Devica ne voli da joj se govori kako da se ponaša, a Ovan ne voli da mu se govori šta da radi. Devica voli da se ljuti na Ovna, što bi izazvalo mnogo gorčine i svađe koje bi mogle ostati nerešene’, kaže ona; „Oni imaju različite stilove borbe sa Devicom koja je pasivnija-agresivnija, a Ovnom koji je spolja neprijateljski raspoložen – i frustracija između ovog para usijane glave mogla bi da postane žestoka.

Škorpija i Blizanci

Prema rečima Rodrigez, ovo dvoje će verovatno biti privučeni jedno drugom u početku, ali Škorpijin intenzitet i Blizančeva „ljubav prema raznolikosti“ mogu na kraju dovesti do sukoba. „Duboko emocionalno ulaganje Škorpije može biti neodoljivo za Blizanca, koji voli lakši i bezbrižniji pristup ljubavi“, kaže ona, „Nesuglasice nastaju kada Blizančeva flertujuća priroda izazove Škorpionovu ljubomoru.“ „Blizancima je najteže da čuvaju tajnu i nemaju nikakve misterije, dok Škorpija voli da im se život polako otkriva“, dodaje, „Škorpija je čuvar tajni, a Blizanci vole da ogovaraju“. Uz to, Škorpija je lojalnija od Blizanaca, što znači da su oni par koji bi na kraju mogao da ‘zabode nož u leđa’.

Jarac i Lav

Najtoksičniji par koji su spomenula sva tri astrološka stručnjaka? Jarac i Lav. Prema Garbisu, njih dvoje se mogu stalno svađati, jer će Jarac kolutati očima zbog Lavove konstantne potrebe da bude u centru pažnje. „Lavova potreba za pažnjom je suprotna Jarčevom rezervisanom i pragmatičnom pogledu na život“, kaže Rodrigez, „Stoga, dok Lav traži pohvale i dramu, Jarčeve kritike i usredsređenost na praktična pitanja mogu da isprazne Lavovo raspoloženje. Ova dinamika može postati toksična kada se Lava ekstravagancija susreće sa ozbiljnom prirodom Jarca i dovede do veze ispunjene osećanjem neadekvatnosti, a prenosi Večernji.

