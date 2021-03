Ova 3 znaka zaljubiće se do ušiju ovog proleća

Saznajte kojim znakovima zodijaka se ovog proleća smeši nova ljubavna veza

Ljubav je najlepši osećaj na svetu i svako od nas želi da bude ostvaren na ljubavnom planu. Astrolozi kažu da će 3 horoskopska znaka ovog proleća osetiti leptiriće u stomaku.

Ribe

Od svih znakova zodijaka, upravo će Ribe imati najviše sreće u ljubavi ovog proleća. Na samom početku najromantičnijeg godišnjeg doba, procvetaće njihov ljubavni život.

Moguće je da će se zbližiti s nekim ko im je već sada drag ili će se vratiti bivšem partneru.

Lepe vesti im stižu 11. aprila, a među znakovima s kojima bi se mogli posebno zbližiti su Bik, Rak, Škorpija i Jarac.

Veza sa osobama rođenim u ovim znakovima mogla bi im doneti duboku ljubav za kojom tragaju i uliti sigurnost. Upravo to Ribama treba da bi pokazale svoju najbolju stranu.

U potrazi za srodnom dušom, privlačiće ih vodeni znakovi jer su im slični, dobro se međusobno slažu i privlače. Međutim, to ne znači i da s njima mogu imati skladan ljubavni i porodičan odnos.

Sa druge strane, Ribe koje i sada uživaju u vezi, tokom proleća će ojačati odnos s partnerom, a moguće je i venčanje.

Jarac

Jarčevi su izuzetno posvećeni porodici. Ovaj horoskopski znak sanjari u mislima o svom malom porodičnom gnezdu, a dolazak proleća im možda baš to i donosi.

Slobodni Jarčevi će verovatno upoznati nekoga s kim će poželeti da ostare, a oni koji sada imaju partnera, osetiće da ljubav postaje sve jača i veza sve ozbiljnija.

Moguće je da su ranije osećali da se nikako ne mogu dobro povezati s partnerom, ali to bi uskoro trebalo da se promeni. Ljubavni život će im krenuti u boljem pravcu.

S dolaskom proleća pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi započeti zajednički život sa partnerom, a lako je moguće i da presele u inostranstvo.

Slobodni će već s prvim danima proleća osetiti leptiriće u stomaku, ali bi ipak trebalo da budu oprezni i ne uleću u vezu sa prvom osobom na koju naiđu i koja ih zaintrigira, jer zašto žuriti? Treba da budu strpljivi i čekaju svoju srodnu dušu, a kad naiđe, to će i te kako osetiti.

Savršen partner za Jarčeve mogu biti Bik, Devica, Škorpijaa i Riba. Naime, s Bikovima i Devicama dele podednake životne ideale, dok će Škorpija ceniti njihovu ambiciju, emotivnu stabilnost i ozbiljnost kod rešavanja problema.

Za Ribe je Jarac uzor kog vredi slediti, i upravo s ljudima rođenima pod tim znakom imaju najviše šansi za pravu ljubav.

Vaga

Nakon teškog perioda, posebno na ljubavnom planu, ljudima rođeni u znaku Vage konačno se smeši mir i spokoj.

Vrlo je moguće da će njih pronaći srodna duša, a ne obrnuto kako su se nadali dok su je bezuspešno tragali za partnerom.

Ovog proleća upoznaće nekoga s kim će poželeti da ostanu do kraja života. Među njima će se probuditi velika strast.

Oni koji su već sad u vezi, postaće još srećniji u ljubavi, i velike su šanse da svoju vezu krunišu brakom. Ipak, neke veze neće opstati i to one koje ni ranije nisu funkcionisale, ali to je dobro – to otvara vrata novim, srećnijim vezama.

Najbolji znakovi za slobodne Vage su Blizanac, Strelac, Lav i Vodolija. Najveću šansu imaju da započnu vezu sa Blizancima i Vodolijama, a to bi mogla biti prava ljubav.

Ukoliko se zaljube u Lava, biće savršen par, a njihova ljubav podsećaće na one opisane u romanima. S osobom rođenom u znaku Strelca čeka ih miran, porodičan život i odnos pun međusobnog poštovanja, piše Atma.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.