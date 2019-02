Ova tri znaka RASPAMETIĆE vas koliko se dobro ljube

Svi pamtimo prvi poljubac, a kakav je on bio zavisi i od znaka u kojem je partner rođen. Možda niste znali da horoskop i to pokazuje. Poljubac nam je mnogo važan u odnosu, preko njega uspostavljamo bliskost. Već pri prvom poljubcu shvatamo da li hemija stvarno postoji ili su to bile lažne emocije.

Sledeća tri horoskopska znaka su najbolja u veštini ljubljenja.

ŠKORPIJA

Poljubac sa Škorpijom nećete moći da zaboravite. Njihovo ljubljenje je strastveno. Kod njih ljubljenje dugo traje, zavode veštinom jezika. Imaju fantastičnu energiju koju tada razmunjuju sa vama. Prosto im nikada nećete moći odoleti. Posvetiće se celom vašem telu, tako da neće postajati mesto na vama koje neće dotaknuti svojim toplim usnama.

OVAN

Ovnovi su puni samopouzdanja i nemaju strpljenja da bilo šta ćekaju. Tako da ćete biti iznenađeni time što će vas već na prvom sastanku poljubiti. Takođe, su avanturističkog duha tako da vam ljubljenje sa njima nikada neće biti dosadno. Uzbudiće vas i to što će uglavnom i najžustriju svađu sa vama prekinuti tako što će jednostavno početi strasveno da vas ljube.

DEVICA

Device uvek tačno znaju šta rade. Iako ponekad deluju hladno i nespretno oni vas drže čvrsto uza sebe. Da li ste se ljubili sa Devicom? Ako jeste, onda ste sigurno isprobali sve tehnike ljubljenja. Jer oni su sve to dobro pročitali pa se upustili u delo. Oni uvek analiziraju sve, pa čak i ljubljenje, tako da će vas uvek poljubiti u momentu kada je to najpotrebnije.