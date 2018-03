Ovaj znak raspali vatru, pobedi i ode

Za one koji su rođeni u znaku Lava kažu da su šarmantni, zgodni i da uvek privlače pažnju. Žene Lavice su često plavuše i lepo im stoje šeširi. Da li ste to možda baš vi?

Lavovima je zadovoljstvo da obraduju druge. U ophođenju su veoma prirodni i umeju da se istaknu u društvu. Prijatelji su im dobri sve dok njima mogu da vladaju. Lavovi su odani i velikodušni, u tome se svi slažu. To su njihove dobre osobine, ali žene Lavice imaju i svoju lošu stranu, a to je njihova sklonost da se prema drugim ljudima odnose kao da ih poseduju. Sklone su snobovštini, tvrdoglave su i, uopšte rečeno, teško onima koji im zasmetaju. One vole luksuzan način života, i to toliko da bi za njih bilo najbolje da počnu da kopaju zlato.

Kad je reč o njihovom ljubavnom životu, može se jednostavno reći ovo – ne žive ako ne vole. Život bez ljubavi za njih je kao da jedu jagode bez šlaga, a one to nikako ne mogu da zamisle. Ljubav je iznad svega, čak i iznad prijateljstva. One su impulsivne i u stanju su da se postave naopako da bi privukle pažnju muškarca koji im se dopada. Međutim, kad ga dobiju, brzo se zadovolje. Lav ima izražen ego i uvek je tu da „pošalje poljubac“, raspali vatru, pobedi i ode.

Momci Lavovi su kao i svi drugi Lavovi prepoznatljivi po kosi. Oni uvek imaju lepu i doteranu frizuru. Imaju harizmu, zrelost, uverljivost. Sve što rade rade sa stilom i od devojke uvek znaju da naprave kraljicu. Nju on ostavlja bez daha, obasipa je poklonima i ljubavlju. Laskajte mu i voleće vas do kraja života. Lav želi da ugodi ženi, hoće da bude pravo muško, a od devojke zauzvrat očekuje čednost i poslušnost.

Smatra se da su omiljene boje Lavova zlatna, žuta i narandžasta. Pomalo su egoistični, možda čak i malo zaljubljeni u sebe, kako bi zlobnici rekli, ali definitivno neodoljivi i jedinstveni. Ako ste kojim slučajem Lav u horoskopu, prepoznaćete se sigurno!