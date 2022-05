Pazite se: Četiri horoskopska znaka koja najčešće varaju

Prevara se može dogoditi iz više razloga. Ako ste prevarena osoba, sigurno vam je teže. Ako ste pak osoba koja vara, verovatno smatrate da imate dobar razlog za to. To ne znači da su vaši postupci u redu…

Zašto ljudi varaju?

Zapravo postoji više razloga za to. Neko oseća da mu je veza monotona i više nema strasti. Drugi se brinu da je odnos postao ozbiljan prebrzo i teško se nose s tim. Ali, jedno je sigurno: varanje nije u redu!

Neki horoskopski znakovi će vam pokazati što znači odanost. Biće vam najbolji prijatelji ili partneri koje te ikad imali, a moći ćete uvek da računate na te ljude. Dok će vam drugi znakovi pokazati ne tako dobru stranu.

Upravo su ovo horoskopski znakovi koji će vas najverovatnije prevariti.

Blizanci

Upravo njihov znak predstavlja njihovu dvostruku prirodu. Lako im je živjeti dvostruki život, mogu vas uvjeriti da ste jedina osoba za njih, a mogu uz vas imati obitelj za koju ne znate.

Zašto Blizanci varaju? Postoji samo jedan razlog za to: dosada.

Ako ovo horoskopskom znaku niste dovoljno zanimljivi, može doći do prevara. Isto tako, ako ste vi ljubitelj rutine i monotonije, druga strana bi mogla da traži nešto (nekog) novog i uzbudljivog. Ne radi se toliko o tome da Blizanci žele ili vole da varaju, koliko o tome da imaju drugačije potrebe. Ako niste intuitivni za njihove potrebe, oni će pronaći nekoga ko jeste.

Svakako želimo da naglasimo da nema ništa loše u rutini, a i ona će se sigurno pojaviti nakon određenog razdoblja veza. Zato je važno da vi razmislite želite li da budete u vezi s nekim kome nikad nije dosta uzbuđenja.

Lav

Ako neki znak smatra da svet treba da se vrti oko njega, onda je to Lav. Ne samo to, on očekuje da ga obasipate pažnjom i ljubavlju u svakom trenutku. Ako se vaša naklonost smanji ili počne da bledi, makar i malo, Lav će tražiti novu osoba koja će mu pružiti pažnju.

Naravno, ne znači da će varati, ali nedostatak naklonosti za ovaj horoskopski znak znači da veza ide nizbrdo. Ako se oglušite na njihove potrebe, oni će brzo otići i potražiti ljubav negde drugde.

Škorpija

Ovo je horoskopski znak koji je poznat po svojoj strastvenoj i seksualnoj prirodi, a ona ne bledi čak ni kada je u vezi. Međutim, s njima treba biti oprezan jer nisu ljubitelji veza i veliki su zavodnici. Neretko znaju da se okrenu varanju i aferama kad veza postane preozbiljna ili kad počnu da osećaju da više nema strasti. Strast je najvažniji faktor u njihovoj vezi!

Ako ste odlučili da započnete vezu sa Škorpijom, pazite se jer oni neće odmah prekinuti druge neobavezne veze.

Strelac

Strelac uvek traži zabavu i uzbuđenje u svojim odnosima, bilo da ste s njim nekoliko nedelja ili nekoliko godina. Čak i ako ste u ozbiljnoj vezi, neretko znaju da se ponašaju kad ste u vezi bez obaveza.

Kad osete neku vrstu „gušenja“ u vezi, brzo će potražiti zabavu negde drugde. U početku to može biti nevino jer traže samo novog prijatelja, ali to se brzo može pretvoriti u nešto romantično, a da ni sami nisu toga svesni. Ako vara, razlog je obično potreba za zabavom i slučajni susreti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.