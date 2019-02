Seks horoskop za februar: Čeka li vas kombinacija ili nešto više?

Venera je prešla u znak Jarca i time nam promenila ljubavni život, pa ne čudi što smo se uozbiljili i spremni smo da naš život usmerimo u pravcu koji nama odgovara.

Uz to, podrška Mladog meseca nateraće nas da prihvatimo našu srodnu dušu onakvu kakva je, a Mars koji ulazi u znak Bika 14. februara pojačava senzualnu energiju baš za dan zaljubljenih. Možda ćete moratki da se zapitate i povedete računa šta radite kada 22. venera uđe u znak Plutona i pojača intenzitet veza.

Evo šta su nam zvezde pripremile kada je reč o ljubavi i seksu za mesec februar.

Ovan

Neka vam oči budu širom otvorene kada je u pitanju posao. Očekuje vas blagi flert početkom meseca, a ako ste u vezi trebaće vam mnogo truda da nađete vremena za vašeg partnera. On će to i te kako znati da ceni. Ukoliko ste singl, spremni ste za vezu, ali se malo umirite. Ukoliko jurite u nešto obiće vam se o glavu. Oko Dana zaljubljenih poželećete da kupite poklon vašem poslednjem partneru, ali dobro procenite da li je on vredan toga.

Bik

Bili ste zauzeti obavezama oko posla tokom praznika pa je sada pravo vreme da negde pobegnete sa voljenom osobom. To može da bude neki romantični vikend ili samo dan za vas bez mobilnih telefona.Ukoliko ste sami, vreme je za izlaske sa prijateljima, jer ćete biti iznenađeni koga sve možete da upoznate tako. Imajte na umu nekoliko opcija, jer oko 14. februara neko od novih poznanstava može da pokaže potencijal za više.

Blizanci

Vreme je za malo uživanja sa voljenom osobom. Venera, planeta ljubavi i novca je u vašem sektoru odnosa. Posvetite se partneru i vašoj intimnosti. Ovo će biti mesec strasti, ali i podsetnik vaših granica. Sve do kraja meseca bićete spremni za romantiku pa upalite sveće i obucite fin veš. To će da dovede do većih i boljih stvari.

Rak

Za vas se sve vrti oko romantike ovog meseca. Žudećete da provedete noć sami sa partnerom uz upaljene sveće i flašu vina. Ako ste singl, ne plašite se razgovora sa nekim ko je zainteresovan. Možda će vam trebati malo više vremena za vas, pa se ne libite da kažete partneru da želite malo prostora.

Lav

Ovo je vaš mesec i nema ničeg pogrešnog u tome. Mlad Mesec probudiće u vama seksualnu energiju i povezaće vas sa drugima na višem nivou. Ukoliko ste singl, zanimaće vas samo kombinacije.

Devica

Spremni ste da upoznate nekog novog? Odlično, jer je univerzum na vašoj strani i donosi vammnogo romantičnih vibracija. Ukoliko ste u vezi, imaćete manjih trzavica. Ako ništa drugo, znate da je seks pomirenja uvek dobra opcija. Pun Mesec 19. februara učiniće da se osećate super seksi i strastveno posebno prema jednoj osobi, pa nemojte da dopustite da ova energija izbledi.

Vaga

Sve je u znaku romantike, pa čak i ako niste fan Dana zaljubljenih ove godine ćete mu se radovati. Isplanirajte nešto posebno sa vašim partnerom. Ako ste singl onda isplanirajte nešto sa osobom sa kojom se povremeno viđate. Nemojte da se iznenadite ako neko od vaših prijatelja iznenada postane nešto više. Razmislite pre nego napravite korak jer ne želite da se upustite u avanturu sa nekim ko vam ne znači mnogo.

Škorpija

Spremite se za opasno seksi Dan zaljubljenih, jer kada Mars uđe u znak Bika 14. osećaćete se super senzualno i poželjno. Ako ste singl nećete biti još dugo, jer vam predstoji poznanstvo sa nekim ko će vas zainteresovati. Ukoliko ste u vezi, možda vas očekuju svađe sa partnerom krajem meseca. Napravite malu pauzu i stavite se na njegovo mesto kako biste shvatili šta vam treba da biste nastavili zajedno dalje.

Strelac

Ovog meseca tražićete nekoga sa kim ćete moći da sednete i vodite duge razgovore. Mentalna stimulacija može da vam poboljša odnos i vezu do neverovatnih granica. Ako ste singl, možete da upoznate nekoga ko će vas intelektualno zaintrigirati i lagano će se pretvoriti u nešto više. Ako ste u vezi nađite vremena za vašeg partnera i isplanirajte neku avanturu.

Jarac

Imate veoma dobru energiju ovog meseca. Venera ulazi u vaš znak i izgledate i osećate se veoma dobro što u mnogome utiče na vaš ljubavni život. Bićete glavni i u krevetu, a jurićete ka onome što želite bez obzira na prepreke. Mars koji će ući u vašu kuću romantike 14. donosi više seksualne energije koju ćete i te kako iskoroistiti. Izvadite vaš prelepi fini veš i posteljinu koju ste toliko dugo čuvali.

Vodolija

Vaš ljubavni život je prava mala misterija ovog meseca. Možda ovog meseca naiđete na nekoga ko je idealna prilika za vezu. Ukoliko ste već u vezi, isplanirajte neki vikend sa partnerom van grada i sklonite se od svih. Kada Mars uđe u znak Bika 14. budite spremni za više seksualne energije u krevetu. Posvetite se senzualnim masažama pre nego se bacite na posao.

Ribe

Držite vaše prijatelje blizu vas ovog meseca, jer mogu da vas upoznaju sa nekim ko može da bude vaš sledeći partner. 14. kada Mars uđe u znak Bika imaćete snažnu senszualnu energiju kada j eu pitanju komunikacija i pisanje. Ako imate nešto važno da kažete vašoj srodnoj duši sada je pravo vreme. 19. će vas Pun Mesec okrepiti samopouzdanjem kada je vaša veza u pitanju. Ne oklevajte da kažete šta mislite jer je to jedini način da kažete šta želite.

(Telegraf.rs/womenshealthmag.com)