Septembar donosi oluju emocija: Dolazi vreme burnih raskida, ali i vrelih avantura

Ljubavni horoskop za septembar 2023. godine otkriva kome se smeši nova ljubav, a kome mesec u kome se ništa na polju emocija neće desiti.

Ovan

U partnerskom odnosu vam je potrebno malo podsticaja i živosti, bilo da prolazite kroz period napetosti, distance, ili zasićenja. Na vama je da unesete malo uzbuđenja u svoj ljubavni život, a vi imate dovoljno ideja i energije za to. Ne dozvolite da vas partnerova prividna nezainteresovanost obeshrabri, ili naljuti, inicirajte nešto što ćete raditi zajedno, preduzmite akciju van spavaće sobe, pa će vam i intimni život zaiskriti. Ukoliko ste sami, planetarni aspekti bi mogli da vam donesu zbunjujuća osećanja. Ostanite mirni i posmatrajte šta vam se dešava, ne tražite odgovore u drugoj osobi, vaša suprotstavljena osećanja vas upućuju na uviđanje i razrešavanje pojedinih sputavajućih obrazaca, drugi su samo „katalizatori“, prenosi blic.rs.

Bik

Neodređeno nezadovoljstvo vas nagoni da nešto preduzmete, ali zvezde savetuju da se ponašate diplomatski, a ako ne vidite kompromis koji biste predložili partneru, prihvatite onaj koji on nudi. Potrebno je da uravnotežite vatrenu prirodu Marsa koji na vas utiče, da ne biste napravili nepromišljene poteze i greške zbog kojih ćete se kasnije loše osećati. Ako ste sami, imate priliku da se pozabavite analizom svojih standarda u odnosima – šta je ono što vam je najvažnije i šta je ono što možete da tolerišete i zanemarite, kada imate to što vam je najbitnije. Neće vam biti lako da to zaključite, zato budite smireni i procesuirajte svoja osećanja – ona vas mogu voditi prilično iskidanim putem, od zaključka do zaključka, dok se ne umorite od logike i oslušnete svoje srce.

Blizanci

Partner vas može posebno iritirati u ovom periodu – on poznaje vaše slabe tačke, i kao da namerno ispituje vaše granice i vaše strpljenje, ili nesvesno pritiska baš onu dugmad, koja aktiviraju eksplozivni naboj. Umesto da reagujete, razmotrite svoja osećanja ne okrivljujući partnera, ovo je period u kome možete da očistite dosta toksičnog emotivnog otpada koji se nakupio u vama i da shvatite da vam partner nije saboter, nego učitelj, makar nehotično. Ako ste sami, planetarne energije mogu uticati na vas ohrabrujuće – ukoliko vam se neko dopada već duže vreme, želećete da inicirate susret i izrazite svoja osećanja. Može se desiti i da se zaljubite odjednom, kao pogođeni „gromom iz vedra neba“.

Rak

Singl Rakovi će imati bogat društveni život i obilje prilika za flert, pa i više od toga – a možda više i od onog sa čim su u stanju da se nose. Više osoba izražava svoje interesovanje i gravitira u vašoj orbiti, a vi niste sigurni ko vam se najviše dopada i ne znate kome da date prednost. Ukoliko su te osobe povezane u društvu, teško možete izvesti da sa svakom od njih izađete posebno, da steknete jasniji utisak, pa ćet

morati da se družite sa svima i pažljivo posmatrate. Osoba koja vam se najmanje sviđa, može vas svojim nametanjem navesti da donesete odluku, da biste je izbegli. U partnerskim odnosima strpljenje i tolerancija su potrebni više nego ikada – uključite se u sve zajedničke i porodične zadatke, budite prisutni i pažljivi, jer vi unosite osećaj stabilnosti i harmonije u zajedništvo.

Lav

Preispitajte svoja osećanja, da biste pronašli odgovor na pitanje da li (još) ima ljubavi između vas i vašeg partnera. Ako zaključite da se (uprkos svemu) i dalje volite, uložite dodatni napor da svoju vezu stabilizujete i produbite. Možda imate svoje razloge da ostanete u odnosu u kome nema ljubavi, a u tom slučaju se morate još više potruditi. Ukoliko ste sami, imaćete snažnu potrebu da se emocionalno uskladite sami sa sobom, a to zahteva da analizirate svoje prošle veze i odnose i rasvetlite obrasce po kojima ste se emotivno povezivali, odnosno, način na koji dajete i primate i šta je ono što vas obično privuče i zaslepi – i na kraju dovede do razočaranja. Dobar period za veliko spremanje na emocionalnom i psihološkom nivou.

Devica

Veoma ste popularni u društvu i vrlo angažovani u ovom periodu, pa ćete imati brojna prijatna druženja i flertove. Privlačne i zanimljive osobe iskazivaće vam svoju zainteresovanost, a vi ćete biti polaskani i razigrani – vrlo verovatno se može pokazati da vam je to sasvim dovoljno, jer ne težite započinjanju ljubavnog romana, već radite na izgradnji svog samopoštovanja i postavljanju granicu. Ipak, možete dati šansu nekome ko ispunjava većinu vaših standarda. U partnerskim odnosima može biti na redu preispitivanje nivoa stabilnosti i zdravlja veze, odnosno, nivoa nestabilnosti i toksičnosti, što može dovesti do vrlo izjednačenog rezultata. Ako ne znate šta da radite, pitajte se šta je najbolje na za vas, i zašto vam je potrebna takva veza, kao i, da li je možda ta veza ispunila ono zbog čega vam je bila potrebna, da li ste je prerasli i prevazišli. Ako odlučite da prekinete odnos, učinite to smireno, bez ljutnje i drame.

Vaga

Uticaj Venere doprinosi harmoniji i razumevanju u partnerskim odnosima, pa ćete u ovom periodu imati svu podršku koju partner može da vam pruži i slagaćete se bolje nego inače. Ovo je prilika da inicirate razgovore o osetljivim temama, umesto da ih dalje odlažete. Nemojte se plašiti da ćete narušiti harmoniju i sukobiti se sa partnerom, već očekujte da ćete najzad pronaći određena rešenja i razjašnjenja, postići kompromis, ili prihvatiti stvari takve kakve su. Ako ste sami, možete se osećati vrlo entuzijastično i biti posebno raspoloženi za druženje i flert i neko vas može oduševiti i privući. Ipak, ostanite oprezni – umete vi tako da se zanesete i uletite u nešto što uopšte nije ono što želite, a pošto znate to o sebi, nemojte uletati u avanturu, već sačekajte, da vidite da li će se odnos razvijati i da li postoji nešto više od površne privlačnosti.

Škorpija

Ljubavni odnosi su u centru pažnje u ovom periodu, i zvezde predviđaju da će ovo biti vreme za pamćenje – u partnerskom odnosu možete oživeti „medeni mesec“ i ponovo se zaljubiti jedno u drugu, uz svu nežnost i sitne pažnje koje toliko volite da dajete i primate. Osetićete onu privilegiju koju imaju parovi koji uvek iznova biraju jedno drugo i ne uzimaju ono najbolje među sobom zdravo za gotovo. Ako ste sami, možete biti u centru pažnje, jer ste vrlo harizmatični u ovom periodu, zračite magičnom privlačnošću, na koju će mnogi reagovati. Uključite sve svoje senzore, da biste među tim osobama izdvojili one koje su neadekvatne (a to može biti teško, jer vam one mogu biti najprijatnije i najšarmantnije) i da biste svoju pažnju poklonili nekome ko to zaista zaslužuje.

Strelac

Planetarni uticaj vas može zavrteti i okrenuti za 180 stepeni, tako da gledate u prošlost, umesto u budućnost – svakako ćete se osećati izmešteno iz sadašnjosti, jer se može pojaviti stara ljubav, u mislima i snovima, ali i fizički. Ukoliko ste u partnerskim odnosima, misli i osećanja prema nekome iz prošlosti, mogu se pojaviti inicirani dinamikom vaše veze, zbog nečega što vam u ovom trenutku partner ne pruža, ili upravo zbog onog što vam pruža. Ovo je lekcija u kojoj ćete naučiti više o sebi, o svom stilu vezivanja i o tome zašto vas pojedine stvari „isključuju“, a druge „uključuju“ koliko god pokušavali time da upravljate i da ne reagujete impulsivno. Ukoliko ste sami, vrlo lako se može desiti da se bivša ljubav pojavi pred vašim vratima i da je vi spremno pustite u svoj život i obnovite vezu. I to treba shvatiti kao priliku za bolje razumevanje sebe i za zatvaranje određenih krugova, jer nije izvesno da će ovakav odnos potrajati.

Jarac

Ako ste do sada više bili usredsređeni na posao, dnevnu organizaciju i rešavanje praktičnih pitanja, sada se posvetite partneru, jer se već izvesno vreme oseća zapostavljeno i isključeno iz vašeg života. Lako ćete obnoviti povezanost, zajedničkim aktivnostima i uživanjem u stvarima koje volite. Ali ako preispitujete svoj odnos i razmišljate o tome da je vreme da ga prekinete, onda ništa neće biti lako, ne najmanje zbog pitanja „a šta posle“ koje se neumitno postavlja. Strah od samoće ne bi trebalo da vas zadrži u potrošenom odnosu, u kome ste ionako sami, poručuju zvezde. Slobodni Jarčevi se neće dobro osećati sa svojom slobodom – i vas obuzima strah od samoće i pitate se hoćete li ikada naći nekog ko ispunjava vaše standarde, ili prosto treba da snizite kriterijum. Nastavite da se pitate, na kraju ćete postići jasnoću.

Vodolija

Ako ste sami, upoznaćete nove osobe, osetićete novu energiju kako vas ispunjava i donosi vam obilje novih ideja i želju za akcijom. Možete sresti nekog ko će vam proširiti vidike i pokazati nove horizonte, a vi ćete tu priliku dočekati spremno – samo je potrebno da vas neko malo inspiriše, motiviše, da vam osvetli stvari iz drugačijeg ugla, da se u vama nešto oslobodi i pokrene. U partnerskim odnosima može doći do varnica koje se neće raspaliti u izlive intimne strasti, već mogu dovesti do zahlađenja i udaljavanja. Nemojte donositi nikakve odluke ako ste ljuti i sumnjate u partnera, radije uzmite malo više vremena za sebe, udaljite se fizički, otputujte negde, da se malo odmorite, saberete misli i obnovite energiju.

Ribe

Zvezde poručuju da ne žurite sa započinjanjem romantične veze, ako niste potpuno sigurni da li vam ta osoba odgovara – a verovatno niste potpuno sigurni. Dajte sebi više vremena da bolje upoznate drugu osobu, jer će odnos započet na temelju prijateljstva i poverenja imati sve šanse da se izgradi i održi u stabilnosti. U partnerskim odnosima je dobar period za zajednički rast i razvoj, kroz intenziviranje interesovanja za psihologiju, ezoteriju i istraživanje misterija života i ljubavi. Možete upoznati nekog ko će vas pozvati da se pridružite nekoj duhovnoj praksi, ili grupnoj terapiji i to za vas i vašeg partnera može biti inicirajuće iskustvo, ka onom „nečemu višem“ ka čemu oboje težite. Zajednička putovanja, kao i svaki oblik zajedničke akcije, posla, iskustva, produbiće vaš odnos i podići bliskost na viši nivo poverenja i razumevanja.

