Prilagodite se: Svaki znak ima svoju taktiku zavođenja

Svaki znak ima svoju taktiku. Ako želite samo seks, zaobiđite Rakove, okrenite se Blizancima, oni lako pristaju na seks i ne stide se skidanja, prenosi Prva.rs.

OVAN

ONA: Znatiželjna je, ali odbojno reaguje na udvaranje. Pristup mora biti ležeran. Nakon pristupa i kratkog razgovora treba otići. Potom se treba vratiti, ali i glumiti da je ne primećujete. Treba razgovarati sa što više ženskih osoba u okolini. Kada kontakt uspe, valja je diskretno izvesti. Ako dozvoli dodir po bedrima, to je znak popuštanja. Skidanje valja obaviti oprezno. Odustaće ako joj rukom zahvatite stidne dlačice i ona oseti bol. Nespretnost ne podnosi, odmah se oblači i odlazi. Nakon seksa ne treba ništa očekivati. Drugog dana će se praviti da vas ne poznaje.

ON: Ima dečju znatiželju, pa reaguje naivno. Zamamna žena za njega je poput lepe igračke. Voli ležernost, a mini suknja može puno uraditi. Treba ući u njegovo vidno polje, prebaciti nogu preko noge, ali ga ne gledati. Uznemiri se kad primeti komadić gaćica pod suknjom. Treba proći pored njega i kao slučajno ga dodirnuti. Otdete i vratite se. Do tada će se već pribrati i prići vam. Želi što pre svršiti. Voli oralni seks, jezikom će ispitati vaše telo. Kada je jednom imao seks s vama, očekivaće ga stalno.

BIK

ONA: Ovde je zavođenje mukotrpno. Na kraju se isplati jer su Bikovi vrlo nežne i krajnje tolerantne. Razgovor će prihvatiti, ali ne voli naglost, zahteva pažnju i puno vremena. Kada dođe do seksa, valja pokazati strpljenje. Dodire će odbacivati, ali neće bežati, izazivaće, ali će se praviti da nije tako. Od prvog dodira do skidanja može proći dugo vremena. Kada popusti, učiniće to kao da i dalje odbija. No, odjednom će pokazati koliko uživa. Nakon seksa prema njoj se treba prijateljski ophoditi. Drugog dana neće bežati.

ON: Ako ste preterano dinamična osoba, on će vas odbiti. Predložite li mu trčanje ili mu pričate o zdravoj hrani, više ga nećete videti. Voli da se sluša. To mu je slaba točka. Zamolite ga da vam pomogne u rešenju nekog problema. Kao vrlo analitična osoba, on će dugo i naširoko objašnjavati. Što razgovor dalje traje, veza postaje prisnija. Nije sve gotovo kada vas uhvati za ruku. Ako je gladan ili ako mu se spava, otići će. Seks s njim je jednostavan i ugodan. Ako ste uzbuđeni i želite penetraciju što brže, mogli biste se razočarati. On ide polako. Trudi se da zadovolji partnerku.

BLIZANCI

ONA: Vesela je i živa, ali i neuhvatljiva. Logika joj je razarajuća, a uvek je barem dva koraka ispred udvarača. Pre nego izgovorite reč, ona već sve zna. Na seks pristaje lako, ne stidi se skidanja. Od seksa pravi predstavu, skida se kao striptizeta. Voli grublji seks, a ne podnosi tepanje i romantične priče. Ako je pristala na prisan razgovor, verovatno je pristala i na sve ostalo. Ne pamti lica, pa joj valja prići kao stari prijatelj. Čudiće se, ali će prihvatiti uveravanje da se već od pre znate. Tako sve krene.

ON: Najbolje ga je zavesti na zabavama. Treba mu se približiti vrlo diskretno, bez ikakve priče. Ruke trebaju raditi više od usta. Ispod stola zavucite ruku i dodirnite ga po polnom organu. Reakcija će biti trenutna. Teško se odvaja od prijatelja i zabave, pa ne treba forsirati. Sa seksom treba krenuti kada je zabava završena. On je majstor seksa, igrač koji može smisliti i neverovatne stvari.

RAK

ONA: Želite li samo seks, od Račica bežite što dalje. One obično u životu imaju jednog ili dva muškarca premda ostavljaju skroz drugačiji utisak. Oblače se napadno seksi, izazivaju, ali ništa više od toga. Poći će s vama ako ste zabavni, ali dodir po grudima je vrhunac uspeha. Pričljiva je pa će o vašem udvaranju pričati kome god stigne. S Račicama je potreban krajnji oprez. Ako dozvoli seks, jedva i postoji mogućnost je se ikada više rešite.

ON: Želi ostaviti utisak macho – mana. Dogovor, tačnost i vreme za njega su imaginarni pojmovi. Zavesti ga možete uvek i u svakoj prilici. Popušta lako jer nema želje da se bori. Uhvatite ga za ruku i povedite. Ali, morate mu dobro objasniti šta želite, jer i kada je situacija jasna, njemu ne mora sve biti jasno. U seksu može biti izuzetno dobar.

LAV

ONA: Majstor oralnog seksa, pruža užitak partneru na sve načine. Na prvu loptu ne reaguje, ali reaguje na suptilno, inteligentno udvaranje. Da bi vas uopšte zapazila, morate biti neko i nešto ili se makar pravite da to jeste. Ako ste na zabavi, obilazite devojke, pričajte s njima, rukujte se sa svakim i ona će vas zapaziti. Pogled je ono osnovno. Dobacite joj pogled više puta, ali joj ne prilazite. Tek kasnije joj dođite s nekim konkretnim predlogom. Primer, odlazak po kolače, pecivo ili nešto slično. U seksu je izuzetna, odmah se prepušta, vodi igru i uživa.

ON: Majstor zavođenja i veliki posmatrač. Promatra i ocenjuje, a onda kreće. Potrebno je stalno biti u njegovom vidokrugu. Voli čiste, profinjene žene, pa se za susret s njim treba dobro pripremiti. Treba grliti muškarce koji su s vama u društvu. On će promatrati, a kada oceni da je pravi trenutak, mirno će prići. Kada dođe do seksa, ne mora doći i do penetracije. On se ponekad zadovolji i time što vas je uzbudio do ludila. Tada se može povući. Ali, to se ne događa često. Majstor je erotskih tehnika.

DEVICA

ONA: Dominantna i hrabra, ona osvaja i navodi na seks. Vrlo perverzna, hoće sve, oralni seks je izuzetno uzbuđuje, ali kada ga ona radi. Njenu dominaciju jednostavno treba prihvatiti. Drugačije ne ide. Ona određuje s kim će voditi ljubav i kada. Ako je zavodite treba samo jedno imati na umu-morate biti sveže okupani i dobro namirisani. To u njoj razbuđuje nagon za seksom. Voli sve, a najviše izraženu grubost i vulgarne reči koje joj treba stalno šaputati na uho. Romantika i nežnost kod nje ne prolaze.

ON: Nije baš brz u donošenju odluka, pa mu treba prići, jasno mu staviti do znanja što želite. On o svemu mora dobro razmisliti. Konaćna odluka zavisi o proceni ko ste i šta ste. Čistoća tela i ugodan miris parfema su mu vrlo važni. Ako oceni da ste osoba koja vredi njegove pažnje, pokazaće se kao pravi gentlemen, a u seksu kao pravi majstor.

VAGA

ONA: Nežna i pedantna, od stida ne zna reći ne. Nikoga ne želi povrediti, pa ako vas odbije u prvom naletu, žao joj je više nego vama. Zato se, nakon prvog odbijanja vratite. Voli miran razgovor. Uz razgovor treba je stalno, ali kao slučajno dodirivati. Nakon nekog vremena će popustiti. Kada krene s vama sve dozvoljava. Greške oprašta lako, ne traži previše. U seksu je izuzetna, lako doživljava vrhunac, trudi se potpuno zadovoljiti partnera.

ON: Kao i svi lovci, tako i muškarac Vaga odmah reaguje kada pred sobom ugleda lovinu. Žensko biće koje ga izazovno posmatra i smeška mu se za njega je lovina i razlog za bujanje erotske energije. Diskrecija odlično pali. Šapnete mu na uho gde ćete ga čekati i mirno odete. Ne smete čekati njegov odgovor. Pričekajte i doći će. Pokušaće vas zadovoljiti, trudiće se.

ŠKORPIJA

ONA: Može pružiti najluđi i najlepši seks. Zavođenje ovih žena lakše ide iskusnijima. Treba s njom puno razgovarati. Ali, ne sme joj se lično obraćati. Zato je najbolje do nje doći preko prijateljica. Oseti li da ste intelektualno superiorniji, vaša je. Prepušta se odmah, penetraciju želi istog trena, hoće da doživi orgazam po svaku cenu, pa čak i kada više ne možete, ona će tražiti da nastavite dalje. Njena iskrena seksualnost uzbuđuje svakog muškarca i dovodi ga do ludila.

ON: Što je grublji, znači da mu je do vas više stalo. Puno bira, a odabir zavisi o njegovom trenutnom raspoloženju. Uspeh nikada nije zagarantovan. Voli žene izražene seksualnosti, dominantne. Ako je dobro raspoložen, retko bira. Uzeće što mu dođe pod ruku. Njegovu grubost ne treba shvatiti kao nasilje. Kada vas baci na krevet ili nagura uz zid, to znači da ga uzbuđujete. Morate ga zadovoljiti, oralni seks smatra normalnim delom akcije. Ako ga ne zadovoljite, pripremite se i na kakvu grublju reč.

STRELAC

ONA: Zavođenje ovih žena je težak zadatak. Treba je zavoditi tako da je ne zavodite, što je kontradikcija koju nije lako rešiti. Ako oseti da je zavodite, beži. S njom treba postupati najpre posve prijateljski. Ništa ne sme ukazivati na vašu seksualnu želju. Oblači se tako da je više gola nego obučena, ali na to ne smete obraćati pažnju. Pogled prema njenim nogama sve uništava. Ona će vas ocenjivati. Kako ona čini prvi korak, znak da ste uspeli biće jasan – konkretna je i sigurna u sebe, povešće vas gde treba. Seks s njom nije nešto što ćete pamtiti, ali može biti zanimljiv.

ON: Pali se na sve što on njega beži. Lud je od strasti ako oseti da ga neko ne primjećuje ili ne reaguje na znakove koje upućuje. Mudroj ženi je lako da ga zavede. Treba se što duže praviti da ga ne primećuje i on će sam krenuti. Ali, oprez. Nakon prvog kontakta ni na šta ne treba pristati. Tek kada priđe drugi ili treći put, možete prihvatiti šetnju. Tada je vaš. U seksu može biti odličan, voli razne stvari.

JARAC

ONA: Njen je problem što vrlo teško doživljava orgazam. Zato je uglavnom dosta nezadovoljna. Traži muškarca vedre naravi, često starijeg od sebe. Lako joj je prići, razgovor ne odbija, a znak da je popustila je ako vam dozvoli da je dodirnete. Ona inače mrzi tuđe dodire. Direktna je, kod nje nema skrivenih igara. Hoće znati sve u detalje. Seksualna privlačnost kod nje se rađa istovremeno s njenim uverenjem da ste šarmantna osoba. U seks ulazi lako, odmah se skida, ne beži ni od čega, ali kako teško doživljava vrhunac, pozicija koju najviše voli je od nazad. Treba raditi uporno, ali ne grubo. Ako i ne svrši, neće zameriti.

ON: On je za zavodljivu ženu plen kakav se samo može poželeti. Možete ga zavesti u svakoj situaciji. Dovoljno je obući se malo ležernije, neka se vide obrisi grudiju, konture gaćica i on je odmah gotov. Tu reči i nisu potrebne. Jedino je problem što ne voli direktan pristup, pa ako mu dođete i kažete šta želite mogao bi se povući, usprkos jakoj želji. Zato treba dozvoliti da on vama priđe. U seksu se dosta trudi.

VODOLIJA

ONA: Nepredvidiva je, nikada ne znate gde ste. Celo telo joj je erogena zona, pa ako je pomazite već ste daleko odmakli. Zavođenje ove žene je poput hodanja po magli. Možete se izgubiti, a možete naići na pravi put iznenada, neočekivano. S njom treba dugo razgovarati, ali u većem društvu. Ne trpi preterano ozbiljne razgovore. Ako i dođe do situacije koja vodi seksu, ne mora se dogoditi ništa. U svakom trenutku može odustati. Najbolje je odvesti u stan, ponuditi joj gledanje filma, lagano dodirivati. Ako joj dođe, krenut će sama, a ako ne, treba strpljivo čekati sledeću priliku. Voli prijateljski pristup, a mrzi durenje.

ON: Uveren je kako može sve, pa odatle i problemi. Na vaš pokušaj on će gledati sasvim drugačije nego vi. Za njega je zavođenje kao razgledanje izloga iz kojeg treba nešto odabrati. Ako oceni da nema razloga za gubljenje vremena, otići će. S njim nije lako, ali gotovo redovno pada na isti potez. Treba ga osloviti kao prijatelja i zamoliti za pomoć. Odmah će prihvatiti razgovor. Od toga trena dalje sve ide lakše. U seksu može biti izvanredan. Nećete ostati uskraćeni.

RIBE

ONA: Nežna, idealna ljubavnica. Zavesti je možete uvek. Dovoljno joj je pokazati znak pažnje i ona vas već ima u mislima. Ali, od prve ni na šta neće pristati i bežaće jer je stidljiva, nema samopouzdanja, svega se boji. Zato je dobro najpre opušteno razgovarati. Magična reč za nju je – noć. Nakon ponoći valja je odvesti na neko udaljeno mesto. Polako joj se približavajte, uhvatite je za ruku, govorite o ljubavi, pažljivo slušajte njene priče koje graniče sa snovima. Pred prvu zoru više ne zna reći ne. Nakon tog prvog puta, možete s njom poći uvek. Ona može voditi ljubav bilo gde i bilo kad jer je trajno uzbuđena. Izgara u seksu, s njom provedeni trenuci su nezaboravni. Tolerantna je do neverojatnih granica.

ON: Ćuti o ljubavnim avanturama. Zavesti ga nije lako jer trebate biti nenametljivi, ležerni i što prirodniji. Treba mu upućivati znakove, uglavnom pogledima. Ako vidi da imate preterano srdačne odnose s muškim prijateljima, neće se približiti. Zato izađite s prijateljicom i čekajte. Teško će se odlučiti na pristup, a ako vi njemu priđete, zbuniće se. Uvek mu je potrebna podrška. Ako u nečem i pogreši, pravite se da to niste videli. Vrlo dobar ljubavnik, paziće na vibracije vašeg tela, pronalaziti ono u čemu najviše uživate i to će vam raditi.