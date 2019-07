Tri NAJLJUBOMORNIJA horoskopska znaka

Zbog nesigurnosti, ali i pesimizma, ova 3 horoskopska znaka ljubomornija su od svih.

Blizanci

Najljubomorniji horoskopki znak, iako su naoko pozitivne i otvorene osobe. To su vrlo zavidne osobe koje smatraju da drugi ne zaslužuju to što imaju i da su oni ti kojima bi to nešto trebalo da pripadne. Skloni su ogovaranju i predrasudama, što proizlazi isključivo iz njihovog nezadovoljstva samima sobom.

Škorpija

Vrlo posesivne osobe u pogledu ljubavi i prijateljstva. Ljubomorni su na sve kojima njihov partner poklanja pažnju. Vrlo su pesimistični.

Jarac

Njihova ljubomora najčešće se javlja kada su u vezi jer su vrlo nesigurni u sebe pa im je teško da veruju partneru.