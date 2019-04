Veliki LJUBAVNI horoskop za APRIL 2019.

Ovan

Petog aprila će nastupiti Mlad Mesec u Ovnu koji će doneti potrebu za novim početkom, a to će osetiti i slobodni i zauzeti Ovnovi. Ovnovi koji su već duže vreme nezadovoljni odnosom sa partnerom doneće odluku da prekinu taj odnos, dok će Ovnovi koji su zadovoljni rešiti da naprave naredni korak u vezi ili braku – početak zajedničkog života, veridba ili proširenje porodice. Krajem meseca će pod uticajem retrogradnog Saturna isplivati tajne i problemi iz prošlosti, šta će imati negativan uticaj na vašu vezu ili brak. Slobodni Ovnovi mogu da očekuju početak veze sa dosta starijom osobom.

Bik

Slobodni Bikovi će pod snažnim uticajem Urana u Biku uživati u slobodi. Biće tu prolaznih avantura i veza na veče, ali nećete poželeti nešto više od toga. Bikovi kojim se već neko vreme dopada određena osoba mogli bi da dožive ozbiljno razočaranje u tu osobu već početkom aprila. Pripadnici ovog znaka kod kojih se Jupiter nalazi u polju ljubavi mogu da očekuju javljanje veoma važne osobe iz prošlosti, najverovatnije u periodu nakon 10. aprila, kada nastupa retrogradni Jupiter. Zauzeti Bikovi koji su već neko vreme “na klimavim nogama” sa voljenom osobom mogu da očekuju postepeno popravljanje odnosa, ali će morati da naprave prvi korak u tome.

Blizanci

Retrogradni Jupiter će vam “pomrsiti” konce i kada je ljubav u pitanju! Vratiće brojne probleme iz prošlosti, koje ćete sada morati da rešite ako mislite da nastavite vezu u kojoj se nalazite. Blizanci u braku bi mogli da budu veoma nestrpljivi i netolerantni, što će biti okidač za niz svađa u aprilu. Slobodni Blizanci će pod uticajem Sunca u Biku u periodu od 5. do 10. aprila upoznati veoma zanimljivu osobu sa kojom će osetiti jaku privlačnost. Planete pokazuju ogromnu šansu da to preraste u nešto ozbiljnije. Međutim, za sva poznanstva koja se ostvare van ovog perioda planete najavljuju razočarenje i neuspeh.

Rak

Pod uticajem sekstila Merkura sa Saturnom napokon ćete uspeti da ostvarite dogovor sa voljenom osobom, i što je još važnije uspećete da ga sprovedete u delo do kraja aprila. To će uneti stabilnost u vaš odnos. Polovinom meseca možete da očekujete mešanje neke osobe sa strane, ali ako vi i partner budete složni to neće imati uticaj na vaš odnos. Slobodni Rakovi će upoznati veoma zanimljivu osobu, ali planete pokazuju strah i dvoumljenje… Najverovatnije ćete biti povučeni i pasivni i zbog toga nećete smeti da započnete dublju komunikaciju sa tom osobom. Savetujemo vam da pobedite stidljivost, jer će vam se isplatiti.

Lav

Dobar mesec za sve zauzete Lavove! Pod uticajem sekstila Merkura i Saturna vaša komunikacija sa partnerom će se značajno popraviti, a samim tim će nastupiti bolji period za vas dvoje. Moguće su manje nesuglasice, ali ćete sve uspeti da rešite pričom. Slobodni Lavovi bi početkom meseca mogli da uplove u veoma strastvenu avanturu sa potpuno nepoznatom osobom. Aspekti pokazuju da će ta avantura trajati neko vreme, ali da su male šanse da preraste u nešto ozbiljnije. Nakon 24. aprila, pod uticajem retrogradnog Plutona, možete da očekujete povratak najveće ljubavi ili najveće strasti iz prošlosti.

Devica

Voljenoj osobi smeta to što ste se zatvorili u sebe, a to će vam otvoreno zameriti. Ako želite da sprečite raspravu, savetujem vam da budete otvoreniji prema partneru i da jasno i glasno kažete šta vam se dešava i zašto se osećate tako. To će ojačati vaš odnos. Slobodne Device će napokon ostvariti pomak u odnosu sa osobom koja im se već neko vreme dopada. Najverovatnije ćete morati da napravite prvi korak. Moguće je i da će vam se udvarati dosta starija osoba od vas.

Vaga

Vage koje su u vezi ili braku mogu da očekuju nesuglasice u odnosu sa partnerom, najverovatnije 10. ili 11. aprila, kada će Sunce napraviti kvadrat sa Saturnom i doneti nerazumevanje i netrpeljivost. Savetujemo vam da budete fleksibilniji i otvoreniji prema partneru, jer durenjem i ljutnjom ništa nećete postići. U drugoj polovini aprila nastupiće trigon Sunca sa Jupiterom, koji će doneti pozitivne aspekte za rešavanje ljubavnih problema sa partnerom. Ukoliko ste imali neke tajne u prošlosti, možete da očekujete da će one krajem meseca pod uticajem retrogradnog Saturna isplivati na površinu. Slobodne Vage će upoznati nekoliko zanimljivih osoba, a velike su šanse da će uploviti u avanturu sa nešto starijom osobom. Međutim, aspekti ne pokazuju neki trajniji odnos, iako ga vi žarko želite.

Škorpija

Odličan mesec za sve Škorpije koje su u vezi ili braku! Pod uticajem Venere koja će napraviti konjukciju sa Neptunom i retrogradnog Plutona, Škorpije će osetiti snažnu potrebu za intimom sa voljenom osobom. Očekujte mesec pun romantike, strasti i ljubavi. Slobodnim Škorpijama april donosi veliki broj udvarača. Moguće je da će vam neko od njih zapasti za oko i da ćete poželeti nešto više. Međutim, nikako nemojte da idealizujete tu osobu, jer već krajem aprila možete da doživite razočaranje.

Strelac

Početak meseca obeležiće nesuglasice sa voljenom osobom, posebno oko zajedničkog života i budućnosti. Moguće je da će rasprava započeti svakodnevnim problemima i da će se pretvoriti u svađu oko planova za budućnost. Savetujemo vam da “spustite loptu” i da smireno objasnite voljenoj osobi šta vas muči i kako zamišljate vašu vezu ili zajednički život. Na taj način ćete veoma brzo razrešiti nesuglasice sa voljenom osobom. Strelčevi koji su već neko vreme zaljubljeni u određenu osobu mogu da očekuju pomak na ljubavnom planu. Tokom aprila ćete imati nekoliko zajedničkih susreta i vi ćete krajem meseca shvatiti da ta osoba nije dobar izbor za vas.

Jarac

Početak aprila će biti savršen za većinu Jarčeva koji su u braku ili vezi. Moguće je da “kujete” ozbiljne planove u odnosu sa voljenom osobom i da planirate da vezu ili brak podignete na viši nivo. Ukoliko razmišljate o početku zajedničkog života, period do 24. aprila je idealan za to. Slobodni Jarčevi mogu da očekuju novo poznanstvo posredstvom prijatelja, a pod uticajem retrogradnog Saturna, koji nastupa 29. aprila, u vaš život će se vratiti ljubav iz prošlosti. Savetujemo vam da se ne vraćate u prošlost, jer biste mogli ponovo da se razočarate.

Vodolija

Vodolije koje su u vezi ili braku će početkom meseca ozbiljno preispitivati budućnost sa partnerom/kom. Pod uticajem kvadrata Sunca i Saturna pokrenuće se niz rasprava o vašem odnosu, a vrlo je moguće da će isplivati tajne iz prošlosti koje će dodatno pogoršati situaciju. Savetujemo vam da pokušate da obuzdate svoje emocije, jer biste mogli da kažete ili uradite nešto zbog čega biste mogli gorko da zažalite. Slobodne Vodolije će imati nekoliko prilika za flert, ali kao da će biti nezainteresovane. Pod uticajem retrogradnog Plutona osetićete potrebu da pronađete pravu osobu, a ne da se zadovoljavate trenutnim zadovoljstvima. Velike su šanse da će krajem meseca u vaš život ući osoba sa kojom možete da započnete odnos na duže staze.

Ribe

Skloni ste idealizovanju osobe koja vam se dopada, a to će vam se u aprilu “obiti o glavu”, bez obzira na to da li ste zauzeti ili ne. Konjukcija Merkura sa Neptunom najavljuje razočarenje, pa budite spremni na to. April će obeležiti druženje sa dragim ljudima, a to će vam uliti volju i energiju za ostale aspekte života. Krajem aprila možete da očekujete povratak veoma bitne osobe iz prošlosti, što ćete veoma emotivno doživeti.