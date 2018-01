Za neke horoskopske znake je vođenje ljubavi igra, za neke težački rad

Astrologija otkriva mnoge aspekte naših života, pa tako i vođenje ljubavi koje predstavlja za neke pravu igru, a za neke veoma težak, iscrpljujući rad.

Ovan

Ovan voli svaki seksualni susret da posmatra kao osvajanje, čak iako je po ko zna koji put sa istim partnerom. Zavođenje i sam seksualni čin predstavljaju mu izazov. Ovnovi obično govore u žurbi, kao da učestvuju u trci. Takav temperament daje malo prostora za duže predigre. S druge strane Ovan ne odustaje dok oboje ne doživite orgazam, no čim se to dogodi on će preći na druge stvari. Naravno, Ovan voli da preuzme inicijativu, ta aktivnost ga najviše privlači, a ne osećaj intimnosti ili deljenje nezaboravnog iskustva koje produbljuje odnos. Ovan ima malo strpljenja za udvaranje i maženje. Ipak, to može biti vrlo zabavno i za partnera. Seks kao aerobik intenzivna je fizička aktivnost. Ovnovi su skloni tome da češće menjaju partnere, dok ne dođe onaj pravi, vole osveženja. Jedino bi impresivan izazov mogao promeniti način seksualnog funkcionisanja. Partner treba da zahteva mnogo više i to Ovnu treba dati do znanja. U takvom odnosu ovan može ostati u krevetu koliko god je to potrebno. Takav pristup može u potpunosti promeniti stav Ovnova o seksu, barem dok taj odnos traje.

Bik

Za Bika, seks je težak posao. Bik često zna biti lenj u krevetu, želeći da partner obavi većinu posla. Međutim, kad se pokrene, Bik je uporan i ne posustaje dok ne dođe do željenog vrhunca na obostrano zadovoljstvo. Biku je potrebno više vremena da se uključi, ali uzbuđenje onda traje dugo, s puno znoja i obostranog užitka. Bika je teško zavesti, preferira stalnog partnera, a voli i uobičajene seksualne navike. Bik seks shvata vrlo ozbiljno, tako da će imati samo nekoliko partnera i zadržaće ih duže vreme. Razlog je što Bik mora dobro upoznati svog partnera, a tu mora biti i duboko ukorenjena privlačnost i zaljubljenost. Inače Bik misli da to nije vredno truda. Ipak, zavođenje je potrebno, inače se ništa neće dogoditi, jer Bik neće preuzeti inicijativu. Bik je veran, jer teško dolazi u iskušenje, međutim i on ima porive kao i ostatak čovečanstva. Iako apetit može biti veliki, period između „obroka“ je dug. Dakle, ne očekujte seksualni život visoke frekvencije, ali intenzivni odnosi sa dugim pauzama između vredni su čekanja.

Blizanac

Blizanci seks shvataju kao igru, mora im biti zabavan i mora ih nasmejati. Ništa ne uzimaju za ozbiljno. To znači da Blizancima ne treba ni ljubav ni odanost kako bi uživali. Jaki osećaji i posvećenost ih zapravo odbijaju. Dakle, Blizanci nisu verni i ne čekaju pravu ljubav da bi imali nezaboravna seksualna iskustva. Oni su oduševljeni senzualnošću i uzbudljivom igrom zavođenja. Veliki su fanovi predigre i žele produžiti užitak. To može potrajati jako dugo i dovesti do seksa na brzinu. Ponekad su toliko razigrani da se predigra ni ne završi seksom. Drugi mogu biti frustrirani nemarnim odnosom Blizanaca prema seksu. Oni su takođe vešti zavodnici, a retki mogu reći da nakon toga nisu uživali. Blizancima treba partner koji je jednako razigran ili barem zna prekinuti tu neozbiljnost, pa će se Blizanci zabavljati i na druge načine.

Rak

Rakovi smatraju da je seks najbolji način kako bi si dve osobe pokazale svoju odanost i ljubav. Dakle, Rak se uvek ponaša senzualno i vatreno. Izrazito su verni, jer im seks predstavlja izraz ljubavi i poverenja, a ne samo obični užitak. Tokom seksa cilj im je zadovoljiti partnera, a pri tome često zanemare sopstveno zadovoljstvo. Stoga, Rak želi da bude komandant, jer oseća da je to najbolje za oboje. Pritom može biti i diskretan, čak odavati i utisak lažne poslušnosti. Nije lako zadovoljiti Raka, jer kad se oni otvore, pojavi se takav apetit koji može i zastrašiti partnera. Kad se pojavi, požuda raka je velika i duboka. Seks s Rakom je užitak koji se dugo pamti.

Lav

Kad je seks u pitanju, Lavu je lično zadovoljstvo na prvom mestu. Lav zahteva pažnju i završetak. Lava nije previše teško zadovoljiti. Pažnja je sama hrana za sujetu Lava. Sujeta može učiniti da Lav bude dobar i brižan ljubavnik. Zadovoljavanje Lava može i partneru biti uzbudljivo. Lav teži da bude sve privlačniji, ali isto tako zna da pokaže i svoju zahvalnost na veoma šarmantan način. Tokom seksa Lav zahteva vizuelne i zvučne znake zadovoljstva. Lavovi imaju velik seksualni apetit i može vas iznenađujuće brzo zavesti. Eksperimentisanje u krevetu nije važan deo seksualnosti Lavova, iako se ne ustručavaju kad imaju priliku.

Devica

Za Device ništa nije jednostavno. Devica teži za savršenstvom, te je spremna da uloži puno napora, vremena ili novca kako bi to postigla. Emocije su im na drugom mestu. Devica će vam vrlo precizno dati do znanja šta želi u krevetu od vas, a istovremeno istražuje partnerove reakcije kako bi shvatila što on voli. Device ne improvizuju. Dakle, seks s Devicom je vežba strpljivosti i adaptivnost. Budući da je potrebno duže vreme kako biste zadovoljili Devicu, a i da bi vi bili zadovoljeni, ona voli da bude s partnerom dovoljno dugo kako biste u tome uspeli. Devica obično preferira da ponavlja ono u čemu smatra da je dobra.

Vaga

Za Vage seks je deljenje. Dve osobe posvećene su zadovoljenju obostranih potreba. Vage nastoje da između suprotnosti pronađu ravnotežu, pa tako i seks postaje fizičko zadovoljstvo. Seksualni čin je nešto sveto za Vage, a postoji velika posvećenost detaljima. Nije nužno da Vaga dobro poznaje svog partnera. No, kad oni vode ljubav, vreme stane, nije bitna ni prošlost ni budućnost. Ako ne uspeju, Vaga je spremna pokušati s nekim drugim. Vage su doživotno verne u vezi.

Škorpija

Škorpije su fascinirane svim erotskim aktivnostima. Privlačnost, požuda, strast pravi su užitak u seksu za Škorpiju. Osim fizičkog čina, emocije su jako bitne za ovaj znak, što one bile jače to bolje. Ključna reč za njih je strast. Škorpije žele da eksperimentišu kako bi začinile sam seks. Čak ako Škorpija ne pokazuje vidno svoje emocije, one su prisutne odmah ispod površine, zato dobro pogledajte u njegove oči i sve će vam biti jasnije.

Strelac

Strelac je nedostižan po prirodi, naizgled distanciran od čežnje i žudnje. Teško ga je zavesti, a i on retko zavodi, ali se još uvek smatra atraktivnim. Seks može biti na brzinu, bez ikakvog značenja, ali ponekad može biti tako intenzivan da izbije „požar“. U strastvenoj vezi Strelcu je potrebno puno slobode i samoće. Ako se Strelac počne osećati zarobljeno to će ohladiti njegovu požudu, a čak i ljubav prema partneru. Strelac smatra da nije vredno žrtvovati svoje želje i snove zbog veze. Tokom seksa može vam se učiniti da je Strelac mislima negde drugde iako je telom uz vas. Kako biste uspeli zavesti Strelca morate eksperimentisati kako biste privukli njegovu pažnju ili ga morate uporno slediti što mu neće smetati u njegovoj večnoj potrazi.

Jarac

Jarac voli da planira ljubavne susrete, a zatim nastaviti po planu. Zavođenje smatra saradnjom, predigru kao zagrevanje, a seks doživljava kao rad. Jarac se ističe po svojoj predanosti, ali ne voli da eksperimentiše. Voli uobičajene stvari, ali ipak voli male varijacije, barem promenu mesta za seks. Tokom seksa preuzima inicijativu i deluje nestrpljivo, ali i dalje ipak preduzima mere kako bi seks potrajao duže. Nakon seksa, želi da ustane i radi nešto drugo, ali ima disciplinu i ostaće da se mazi u krevetu ako partner to želi.

Vodolija

Vodolije ne vole rutinu, niti jednostavnost. Osetljivi su na partnerove potrebe i reakcije. Čini se kako od partnera žele mnogo više od ličnog zadovoljstva. Za njih je seks istraživanje, tokom kojeg žele da upoznaju partnera kroz ljubav. Pre seksa Vodolija je radoznao, a nakon seksa zamišljen, a ponekad i mračan. Vodolija je zainteresovana za eksperimentisanje s novim pozama i ritualima kako bi dodatno obogatila svoje seksualno iskustvo.

Ribe

Ribe su vrlo osetljive na potrebe partnera, do te mere da zaboravljaju na sebe. Vole dugu predigru, a nakon seksa su obazrive i nežne. Seks s ribama dirljivo je iskustvo, tako prijatno i neodoljivo da zaboravite sve brige. Ribe vas neće zavoditi niti preuzeti inicijativu, ali nemaju problema s promenama i eksperimentisanjem. Jedino nemojte zaboraviti na potrebe riba koje su vam se u potpunosti posvetile.