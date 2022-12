100 godina Bi-Bi-Sija obeleženo na prigodnoj poštanskoj marki Pošte Srbije

BEOGRAD – Pošta Srbije i Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu predstavile su javnosti prigodno filatelističko izdanje koje Pošta Srbije danas pušta u opticaj povodom jubileja – 100 godina od osnivanja Bi-Bi-Sija (British Broadcasting Corporation – BBC), saopštili su iz PTT Muzeja.

Na promociji u PTT muzeju, o značaju i uticaju jednog od najvećih svetskih emitera radijskog i televizijskog programa u Ujedinjenom Kraljevstvu, Srbiji i na globalnom nivou od njegovog osnivanja do danas, govorili su NJ.E. Šan Makleod, britanska ambasadorka u Srbiji, Marko Protić, urednik Bi-Bi-Sija na srpskom, i Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije.

„Bi-Bi-Si je jedan veliki britanski brend, jedna od naših nacionalnih institucija, deo

našeg kulturnog nasleđa, istovremeno – pouzdan izvor informisanja za milione ljudi širom sveta.

Pored vesti, Bi-Bi-Si je širom sveta prepoznatljiv i obožavan zbog svog zabavnog, naučnog i

serijskog programa. Mlađe generacije u Srbiji najbolje prepoznaju Bi-Bi-Si kroz televizijske

programe kao što su Dejvid Atenborou i Plava planeta, Dr Who, Top Gear, Mužy in Gondoland ili

Matć of the Day. Zajednički junaci i popkulturne ikone poput Del Boja ili Crne Guje, spojili su

Britaniju sa mnogim društvima širom sveta. Zahvaljujem Pošti Srbije na ovoj inicijativi, na

veoma zanimljivim grafičkim rešenjima, koja će ovekovečiti rad, vrednosti i misiju Bi-Bi-Sija“,

izjavila je ambasadorka Makleod.

„Pošta Srbije pridružuje se obeležavanju jubileja – 100 godina čuvenog Bi-Bi-Si javnog

medijskog servisa, prigodnim filatelističkim izdanjem koje prenosi jasnu zajedničku poruku da su

Ujedinjeno Kraljevstvo i Srbija povezane prijateljstvom i partnerstvom u mnogim važnim sferama,

pa i u medijskoj. Cenimo Bi-Bi-Si kao uticajnog i široko prepoznatljivog globalnog emitera, koji

je u najtežim trenucima Drugog svetskog rata odigrao izuzetno značajnu informativnu ulogu i u

okupiranoj Jugoslaviji. Zahvalni smo što je na našim prostorima zastupljen i danas kvalitetnim

informativnim programom i drugim vrednim sadržajima”, rekao je Zoran Đorđević.

Čestitajući jubilej, direktor Đorđević je ambasadorki Makleod uručio poklon izdanje prigodnih poštanskih maraka sa simboličnim rednim brojem 100.

Na prigodnoj poštanskoj marki u bloku „Srbija – Ujedinjeno Kraljevstvo: 100 godina od

osnivanja Bi Bi Sija” prikazani su portreti istaknutih pisaca – Borislava Pekića, koji je od

1985. godine svake druge nedelje imao rubriku na Bi-Bi-Si radiju, čiji sadržaji su kasnije

objavljeni u knjizi „Pisma iz tuđine”, i DŽordža Orvela, koji je kroz nastupe na radiju Bi-Bi-Si,

predstavljao poznati glas borbe protiv fašizma za mnoge slušaoce širom sveta u periodu 1941-

1943.

U programima Bi-Bi-Sija obojica su učestvovala dok su emitovani iz čuvene zgrade Buš haus,

sedišta medijske kuće od 1941. do 2021. godine.

Umetnička realizacija filatelističkog izdanja delo je mr Bobana Savića, akademskog slikara, kreatora maraka Pošte Srbije.

(Tanjug)

