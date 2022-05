44 umetnika iz Srbije i inostranstva na Bijenalu u Pančevu

PANČEVO – Na jubilarnom 20. Bijenalu umetnosti u Pančevu pod nazivom „rafinerijamanastir, koje će biti održano od 27. maja do 27. juna 2022. godine, svoja dela predstaviće 22 umetnika i kolektiva iz Srbije i 12 iz inostranstva, a po izboru ovogodišnje selektorke Maje Ćirić, najavili su iz organizacije Bijenala.

Na Bijenalu će, između ostalih, izlagati Nikola Damjanov, sa modelom fosila odštampanom na 3D printeru, Aleksandra Jovanić će predstaviti analognu verziju svog kreativnog kodiranja koje je naišlo na odličnu recepciju i u zajednici ljubitelja NFT-ijeva, Ana Vujović će predstaviti radove sa kojima je nedavno ostvarila uspeh u Muzeju u Šarši u Ujedinjenim Emiratima, a istovremeno sa nedavno otvorenom izložbom u Firenci u okviru koje je sarađivala i sa Antico Setifico Fiorentino, viševekovnom radionicom za proizvodnju svile.

Aleksandar Todorović, koji je izdavačka kuća Thames and Hudson uvrstila u publikaciju ?100 Painters of Tomorrow? (100 slikara sutrašnjice) predstaviće nove radove, a biće prikazan i novi film „Carbon and Captivity“ Olivera Reslera, austrijskog umetnika i aktiviste, dok će postmedijalni umetnik Toni Maslić u radu „Nerve Loop“ („Nervna petlja“) pokušati da spoji naizgled različite svetove grada i džez muzike unutar jednog kratkog animiranog zvučnog komada.

Pored navedenih, autori i autorke iz Srbije koji će se predstaviti na Bijenalu su Adrijen Ujhazi, Bogoljub Đoković, Veljko Zejak (Srbija-Slovenija), Darija Medić (Srbija-SAD), Igor Simić (Srbija-SAD), Jelena Micić (Srbija-Austrija), Kristina Tica (Srbija-Austrija), Luka Cvetković (Srbija-Švajcarska), Ljiljana Žunjevarić, Matrijaržija, Panonke, Milenko Prvački (Srbija-Singapur), Milica Mijailović (Srbija-Crna Gora), Milica Ružičić, Nataša Kokić, Nemanja Nikolić, Nikola Damjanov, Pleme F20, Sanja Anđelković i Udruženje KURS (Milo? Miletić & Mirjana Radovanović).

Umetnici iz inostranstva čija dela će biti predstavljena na Bijenalu umetnosti su, pored Reslera i Maslova, još i Adrija Šulija (Španija), Anuk Krajthof (Holandija), Jirgen Ots (Belgija), Katinka Malajmare (Rumunija-Velika Britanija), Mikola Ridnji (Ukrajina), Mit Boras (Španija-Nemačka), Mičikazu Macune (Japan-Austrija), D?onatan Monahan (SAD), Muna Musi (Eritreja-Italija), i Heselholt & Majlvang (Danska).

Na Bijenalu umetnosti biće priređen i dvojezični katalog sa tekstovima kritičara i teoretičara umetnosti (Pierre dAlancaisez, Bojana Matejić, Slobodan B. Marković (Univerzitet u Standfordu ga je uvrstio na listu najcitiranijih naučnika na svetu 2021. godine) i Jasna Atanasijević, Darko Vukić) koja će biti bogato ilustrovana foto-dokumentacijom.

Partneri Kulturnog centra Pančeva u realizaciji ovogodišnjeg Bijenala umetnosti su Danish Arts Foundation, Austrijski kulturni forum, Narodni muzej Pančevo.

Tradicionalni pokrovitelji manifestacije su Grad Pančevo, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu.

(Tanjug)

