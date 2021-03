A. Šjaroni: Veliki sam ljubitelj Marine Abramović

BEOGRAD – Predstava “Avgust” italijanske Kompanije Alesandra Šjaronija iz Ankone biće izvedena sutra na sceni Ateljea 212 u okviru 18. Beogradskog festivala igre, a koreograf Šjaroni istakao je da je veliki fan Marine Abramović čiji rad veoma ceni.

On je prilikom susreta sa medijima rekao da je počastvovan što dolayi na festival u Beogradu i da grupa nije nastupala od oktobra 2020. godine.Šjaroni, koji je 2019. godine nagrađen Zlatnim lavom za životno delo u umetničkoj igri na Bijenalu u Veneciji, kayye da su njegove predstave projekti „negde između teatra i performansa“.

Govoreći o predstavi „Avgust“ on kaže da se sam naslov odnosi na klovna, „čuvenog glupog Avgusta”, ali i da predstava govori o potrebi da se bude bezuslovno voljen.

„Simbolično ime komada ukazuje na ogledalo društva danas, koje se dovodi u vezu sa klovnom samo u smislu smeha koji neprestano traje tokom projekta od punih sat vremena“, rekao je on.

Šjaroni je objasnio da sam igrački komad nije interaktivan, ali da dolazi do neminovnog uključenja publike u predstavu.

„Veoma me zanima kako će vaša publika reagovati na ovu predstavu i da li će biti aktivna u tom smehu, jer ovde se emocija preliva sa pozornice na ljude u publici. Ipak, priznajem da sam pomalo i nervozan što baš sa ovom predstavom o smehu dolazimo baš u ovo vreme kada je ceo svet zahvatila pandemij“, rekao je Šjaroni.

U trupi Šjaronija je prisutna čitava međunarodna grupa umetnika – performera iz Italije, Španije, Belgije, Slovenije, sa kojima je Šjaroni ovaj komad spremao punih godinu dana.

Radovi ovog umetnika mogu se videti na festivalima savremene igre i teatra, u muzejima i galerijama, a izvode se u Evropi, Južnoj i Severnoj Americi, na Srednjem Istoku i u Aziji, kao deo važnih festivala.

Osnivač, direktor i selektor BFI Aja Jung podsetila je da je komad „Avgust“ bio u planu da gostuje još na 17. izdanju festivala i prvi termin je bio 5. april 2020 u Ateljeu 212, zatim je pomereno na datum 30. septembar u Operi i teatru Madlenianum, da bi sada treća sreća bila konačna za susret sa beogradskom publikom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.