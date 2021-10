Fotografija Nikole Vuča iz zbirke MPU u Metropoliten Muzeju

NJUJORK – Fotografija Nikole Vuča „Zadržano bekstvo nadstvarnosti“ (Beograd, 1929) iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti biće prikazana na izložbi Surrealism Beyond Borders (Nadrealizam bez granica), u Muzeju umetnosti Metropoliten u NJujorku, od 11. oktobra do 30. januara sledeće godine, a zatim u galeriji Tejt Modern u Londonu, od 25. februara do 29. avgusta 2022. godine.

Cilj ove velike internacionalne izložbe je da se nadrealizam, jedan od najznačajnijih pokreta 20. veka, repozicionira i predstavi kao dinamičniji pravac, koji se preneo van francuskih granica i razvijao mimo zvanične grupe, ukazujući na istorijske, nacionalne i lokalne osobenost nadrealizma u različitim svetskim centrima, tokom perioda od gotovo osam decenija.

Fotografija „Zadržano bekstvo nadstvarnosti“ deo je bogate kolekcije nadrealističke umetnosti Muzeja, čiji najznačajniji segment čini fotografsko nasleđe Nikole Vuča (negativi i originalne fotografije). Mada nije bio potpisnik manifesta beogradskih nadrealista, pa tako ni formalno član ove grupe, Nikola Vučo se može smatrati zvaničnim fotografom srpskog nadrealizma, a njegova pozicija može se uporediti s onom koju je u okviru francuskog nadrealističkog pokreta zauzimao Man Rej.

Vučova fotografija „Zadržano bekstvo nadstvarnosti“ predstavlja jedno od antologijskih dela srpskog nadrealizma, čija inscenirana i nadrealna vizuelna struktura predstavlja potvrdu i sublimaciju osnovnih ideja i programskih načela ovog pokreta. Kao takva, fotografija je dobila privilegovano mesto u almanahu Nemoguće – L’impošible (Beograd, 1930), ključnoj publikaciji beogradske nadrealističke grupe.

Objavljena je dva puta, na početku i na kraju almanaha, simbolično kao njegova alfa i omega: na naslovnoj strani i u okviru programskog teksta beogradskih nadrealista

Uzgred budi rečeno, uz fotogram Vana Bora i dve Vučove fotografije, Zid agnosticizma i Mi nemamo koga da ubeđujemo, čineći deo idejne celine – vizuelni program srpskog nadrealizma.

Fotografija se nalazi u muzejskoj kolekciji od 2005. godine, kada ju je, kao deo zaostavštine Marka Ristića, Muzeju primenjene umetnosti poklonila njegova sestričina, gospođa Jelena Jovanović iz Beograda.

