Agents Of Time za kraj avgusta u Barutani

BEOGRAD – Planetarno popularni dvojac i vodeći svetski live act izvođači, Agents Of Time i predstavnici psy trance scene Bižare Contact, Volcano i Stryker nastupiće ovog vikenda u Barutani na Kalemegdanu.

Jedni od predvodnika melodic tećno žanra, Agents Of Time nastupiće po prvi put u Barutani u ovog petka, kada će publici prirediti jedinstveni live nastup koji obuhvata melodic tećno, dark house i acid.

Ovom sjajnom italijanskom dvojcu pridružiće se i vunderkind domaće scene, Lanna, sa svojim melodic tećno, progrešive i indie dance setom, kao i Illusory, koji donosi eksperimentalni house i tećno zvuk, koji se meša sa downtempo, electronica i disco uticajem.

Agents Of Time su nadareni i svestrani izvođači.

Njihovi nastupi su uvek visokokvalitetni, fino izbalansirani između eksperimenata i čiste dancefloor energije. Dok nastupaju, prenose simbiozu energije kroz mašine i komuniciraju putem instinkta.

Složen, jedinstven i nepredvidiv ples između njihovih ljudskih umova i analogna oprema, zajedno stvaraju magiju. Njihovi nastupi delimično su inspirisani live nastupima Mathew Jonsona, a ono što daje težinu njihovom uspehu je i činjenica da sa njime i sarađuju.

Prva studijska saradnja Agents Of Time sa Mathew Jonsonom izašla je u martu 2019. godine, a prate je i zajednički nastupi uživo u klubu Rex (Pariz) i Movement Festivalu (Torino).

Takođe, Agents Of Time su majstori studijskog zvuka, a muziku su izdavali za brojne vodeće izdavačke kuće, od prvog EP-ja Polina iz 2014. godine za Correspondant do potpisivanja za prestižni Afterlife i poslednjeg EP-ja Mirage.

Njihov debi album Spread The Word izašao je za Stem Records 2014. godine i bio je praćen hit EP-jem za Ellum od Maceo Plexa.

Odnos sa duom Tale Of Us i višestruka pojavljivanja na Afterlife događajima, omogućila su im potpisivanje ugovora sa lejblom Afterlife, a među prva izdanja ubrajaju se EP Dream Vision i Paradigm sa kompilacije Realm of Consciousneš.

Septembar je rezervisan za gostovanje enigmatičnog Freda P-ja, poznatog po svojim katarzičnim i spiritualnim setovima, nastupe legendi drumnbaš žanra Đ Marky-ja, MC GQ-ja i Đ Patifa, dok na zatvaranje devete sezone stiže progrešive legenda i tvorac All Day I Dream koncepta / Lee Burridge.

(Tanjug)

