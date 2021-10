Album “Impostors” Dejva Gana od 12. novembra u prodaji

NJUJORK – Čuveni pevač i jedan od osnivača elektro rok grupe Depeće Mode Dejv Gan zajedno sa dugogodišnjim muzičkim saradnikom iz sastava Soulsavers Ričom Mačinom objaviće 12. novembra novi studijski album “Impostors” za diskografsku kuću “Columbia Records” iz Njujorka.

Član čuvene “Rokenrol kuće slavnih”, muzički umetnik i autor koji je ostvario višestruko platinaste tiraže svojih izdanja Dejv Gan uz pomoć 12 odabranih i ponovo osmišljenih kompozicija odvešće publiku na lično putovanje kroz žanrove i vremenske periode moderne muzike.

Originalne numere potpisuju čuveni muzičari Nil Jang, Bob Dilan, Pi Džej Harvi, bend Cat Power, Mark Lanegan, čak i Čarli Čaplin.

“Imposter” nije album obrada, već mnogo više od toga, to je priča u vidu pesama koje su Dejv Gan i Soulsavers pažljivo preslušavali, proučavali, i na svoj način interpretirali, udahnuvši im novi život.

Sve pesme imaju duboko značenje za pevača Dejva, koji ovde nastupa bez Depeće Mode, jer su te numere refleksija njegovog života, kao priče koje su napisali drugi, ali ih on tumači svojim specifičnim vokalom.

“Kada slušam pesme i te glasove-način na koji ih izvode i kako interpretiraju te reči, osećam kao da sam došao kući”, otkriva Dejv ikaže da one imaju sposobnost da ga uteše mnogo više nego bilo šta drugo.

“Ne postoji nijedan autor sa ovog albuma čija me pesma nije lično dotakla. Znam da smo napravili nešto specijalno, nadam se da će i publika to osetiti, da će ih odvesti na neku vrstu putovanja – posebno one koji vole muziku i slušaju je godinama”, dodao je Gan.

Prvi singl sa albuma “Imposter” je “Metal Heart”, koji je izašao u protekli petak, 8. oktobra.

Autorka pesme, originalno objavljene 1998. godine je Čen Maršal iz benda Cat Power.

Osim nje, na albumu se nalazi još 11 pesama “The Dark End of the Street”, “Strange Religion”, “Lilac Wine”, “I Held My Baby Last Night”, “A Man Needs a Maid”, “Shut Me Down”, “Where My Love Lies Asleep”, “Smile”, “The Desperate Kingdom of Love”, “Not Dark Yet” i “Always On My Mind”.

Muzički tandem je do sada objavio dva hvaljena studijska albuma – “The Light the Dead See“ (2012) i “Angels And Ghosts” (2015).

Za razliku od tih albuma, kada su svoje deonice snimali odvojeno, na dve različite strane Amerike, budući album “Imposter” snimili su zajedno, tokom novembra 2019. godine, sa 10-članim live bendom u poznatom studiju “Shangri-La” u Kaliforniji.

“To je bio prvi put da smo se zajedno našli svi u istom prostoru. Imali smo sreće i sa tajmingom. Svakodnevni dolazak u studijo, prvo kafa, pa rad na pesmama, bila je čista magija“, otkrio je Dejv Gan.

“Imposter” su zajedno producirali Rič Mačin iGan, i album će biti objavljen u digitalnom i fizičkim formatima.

Na raznim listama muzičar Dejv Gan se našao među 100 najboljih pevača i u vrhu 100 najboljih frontmena ikada.

Možda će u ovom izdanju Gan gostovati u Srbiji, nakon što prođe pandemija virusa Kovid-19, a do sada nam je bio samo jednom kao lider Depeće Mode na Ušću 2013. godine.

(Tanjug)

