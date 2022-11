Aleksandar Ilić postavlja predstavu o Pepeljugi u Skoplju

SKOPLJE – U Makedonskoj Nacionalnoj operi i baletu, naš poznati koreograf Aleksandar Ilić premijerno će 19. novembra predstaviti publici savremenu plesnu predstavu „Pepeljuga – Love is in the Air“ u izvođenju solista i ansambla baleta ove kuće u Skoplju, saopštili su producenti.

„Reč je o poznatoj bajci Braće Grim Pepeljuga, koju smo smestili u jedan savremeni koreografski ambijent. U novoj postavci u izvođenju makedonskog baleta, naša Pepeljuga je malo pomerena u odnosu na bajkoviti i ustaljeni libreto, ali u svakom delu sačuvana je originalnost i poruka ove poznate bajke. Kada me je direktorka baleta Olga Pango pozvala da radim predstavu, želela je da je publici predstavimo u modernijem kontektsu. Siguran sam da smo uspeli da sačuvamo karakteristike glavnih likova (Princ, Maćeha, sestre), ali i doprineli novom estetskom tumačenju bajke“ kaže Aleksandar Ilić

Raskošne kostime ali pripadajuće vremenu u koje je radnja priče smeštena je uradila kostimografkinja iz Hrvatske, Katarina Radošević Galić (asistentkinja kostimografkinje Angela Bogeska), scenografiju Filip Korunovski iz Makedonije, dizajn zvuka Georg Draušnik iz Hrvatske, a dizaj svetla Milčo Aleksandrov.

Asistentkinje koreografa su Mojca Majcen iz Slovenije i Saša Evtimova, koja će tumačiti ulogu glavne Vile.

Ilić naglašava da sama radnja predstave je smeštana u nešto nama bliži vremenski period, tačnije u 50 – te godine prošlog veka, kada su mlade devojke nosile lepršave haljine, isfenirane kose sa trakama i rajfovima na glavi, a muškarci začešljavali svoje kose na razdeljak.

„Bilo je to vreme koje najbliže opisuju stihovi poznate pesme Bijelog dugmeta kažu bitangi i princeza, ili u našem slučaju princeza i mangupa. Kada je najveći događaj bio izlazak na školsku igranku, ili, kada je jedini imperativ bilo druženje, ljubav i žvakaće gume. Prepričavajući na ovaj način radnju Pepeljuge, samu bajku smo približili našem vremenu, a omladini i deci našoj glavnoj publici, učinili interesantnijim ovo delo“ kaže Ilić.

Glavne uloge tumače Hristina Nakjevska – Pepeljuga, Miroslav Mitrašinović – Princ, Saša Evtimova glavna Vila, Maćeha Marija Josifovska Ristovska, sestre Andru Kuk i Kristijan Jangos, ostale vile, žene i muškarci i dr.

Prva repriza je zakazana za 25. novembar na sceni Nacionalne Makeodnske opere i baleta u 19.00 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.