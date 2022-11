Alelsandru Sokurovu uručena nagrada za životno delo na FAF

BEOGRAD – Istaknuti ruski reditelj Aleksandar Sokurov kao gost 28. izdanja Festivala autorskog filma, večeras je primiio nagradu za životno delo „Pogled u svet – Vojislav Vučinić“ prema osnivaču ove filmske manifestacije i istakao da režiseri uvek u autorskom filmu znaju šta rade.

Srdačno se zahvaljujem vašem festivalu na pažnji i nagradi, samo nemojte misliti da smatram kako su filmovi koje ja snimam – idealni. Oni imaju mnogo grešaka i nedostataka“, započeo je svoj govor reditelj i laureat Aleksandar Sokurov u Maršalovom salonu Mts Dvorane.

Ruski umetnik je naglasio da je pomoć autorskom filmu fundamentalni rad, jer je u pitanju laboratorija svetskog filma.

„Autorski film je spas za stotine, možda i na hiljade mladih reditelja, snimatelja, tonaca, to je pre svega podrška društvu. Ipak, nemojte pomisliti da je to nekakva igra sa eksperimentima. U autorskom filmu reditelji uvek znaju šta rade”, naglasio je proslavljeni ruski scenarista i režiser.

Sokurov je podsetio da se u tim filmovima najčešće odražava individualnost savremenog čoveka i ne troši se novac tek tako na snimanje tih ostvarenja.

“Mi koji stvaramo autorski film nismo jedni drugome konkurencija, mi smo vizuelna umetnost, i nismo kao kategorija komercijalnog filma. Mi idemo paralelnim putevima sa njima, samo smo i malo, za mrvicu ispred njih, a oni nas prate”, ocenio je Sokurov, poznat u čitavom svetu prema svojim delima koja pomeraju granice kao “Ruska barka” (2002), “Otac i sin” (2003), “Faust” (2011), “Taurus” (2001), “Frankofonija” (2015).

On je naveo da sovjetski reditelji kao Aleksandar Petrovič Dovženko i Sergej Ejzenštajn, ili Dejvid V. Grifit iz Amerike, Ingmar Bergman iz Švedske, “koga tako ne vole u SAD”, i mnogi reditelji srpskog, jugoslovenskog i balkanskog filma, “jesu ljudi koji krče put u razvoju filma”.

“Da imam šampanjac u rukama, nazdravio bih razvoju ovim kinematografijama. Zahvaljujem se Festivalu autorskog filma, kao i direktoru Igoru Stankoviću na nagradi”, zaključio je reditelj Aleksandar Sokurov.

Sineasta će sutra na 28. FAF-u predstaviti i svoj najnoviji projekat “Bajka” u koprodukciji Rusije i Belgije, a koji je prikazan premijerno na čuvenom festivalu u Lokarnu (Švajcarska).

Vojislav Vučinić (1939-2019) bio je značajan filmski poslenik, osnivač FAF-a, iskreni zaljubljenik u sedmu umetnost, posebno u nezavisna, umetnička ostvarenja koja i čine osnovu ovog festivala.

Stefan Ivančić kao jedan od selektora FAF-a, u svom govoru podsetio je na jedan intervju u kome je Aleksandar Sokurov rekao da „Rođenje filma kao umetnost tek treba da se desi“.

„Gde se danas film nalazi u odnosu na tu tvrdnju, mogli bismo dugo da debatujemo. Ono što je sigurno jeste da je Aleksandar Sokurov kroz svoje delo dokazao da film nije «to staro biće na samrti», kako su ga neki nazivali, već da je „umetnost koja pravi svoje prve korake“. Sokurov je autor koji konstantno pomera granice, tragajući za specifičnim izrazom, za novim jezikom, za formom koja uzdiže film kao umetnost koja je nezavisna od književnosti, od muzike, arhitekture, slikarstva, pozorišta, vajarstva”, istakao je Ivančević.

On je ocenio da nikad nijedan film o smrti nije izgledao kao njegov film „Majka i sin“, u kom je odbio svaku iluziju o realizmu, i u isto vreme neverovatnom upotrebom slike i zvuka postao filmski umetnik koji se najbliže približio ljudskoj duši.

“Filmom „Ruska barka“ postao je prvi reditelj koji je istinski snimio dugometražni film u jednom jedinom, veoma kompleksnom kadru, usput je smestiio vekove istorije u 90-tak minuta trajanja. I dan danas, Sokurov, kao jedan od najmlađih živih reditelja, pomera granice”, smatra Ivančić i dodaje da zahvaljujući geniju ruskog umetnika, koji razume mogućnosti savremene tehnologije, sutra uveče će publika u mraku bioskopske moći da vidi izbliza i sedeti nadomak davno nestalih istorijskih figura, u njegovom osatvarenju „Bajka“.

„Aleksandar Sokurov je najznačajniji mogući dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo „Pogled u svet: Vojislav Vučinić za celokupan doprinos filmskoj umetnosti, i hteo bih da mu se zahvalim za sve, jer je svojim umetničkim delom, ali i svojim plodnim radom kao profesor, svima nama pokazao put koji bi trebalo da sledimo”, zaključio je Stefan Ivančić.

Umetnički direktor Srđan Vučinić je uručio nagradu Aleksandru Sokurovu i napravio presek dešavanja kroz istoriju razvoja FAF-a i prikazivanja filmova ovog dramskog umetnika.

On je podsetio da je u vreme izolacije i rata u bivšoj Jugoslaviji, od 1994. godine osnovan Festival autorskog filma, baš sa naslovom “Pogled u svet”, kako nosi i ime nagrade, jer to i jeste bio pravi pogled u filmsku umetnost u to vreme koja se razlikuje od Holivuda.

Kako je naveo, već u to doba, 1997. godine izdvojio se Aleksandar Sokurov sa svojim delima, i bila je jedna retrospektiva od šest filmova, što je bilo prvo prikazivanje njegovih ostvarenja u Srbiji. Nagradu Gran Pri „Aleksandar Saša Petrović“ na FAF-u dobio je dva puta za zapažene filmove “Majka i sin” i “Taurus”.

Aleksandar Sokurov je reditelj, scenarista, snimatelj i filmski teoretičar, istoričar umetnosti po obrazovanju, i autor brojnih kultnih filmova, osim svih spomenutih i – “Glas usamljenog čoveka”, “Dani pomračenja”, “Moloh”, “Sunce”, “Aleksandra”.

(Tanjug)

