Američki gitarista Al Di Meola nastupiće 24. novembra u BG

BEOGRAD – Čuveni američki gitarista Al Di Meola održaće samostalan koncert sa svojim Acoustic trijom 24. novembra na sceni Mts Dvorane u organizaciji Doma omladine Beograda.

Virtuozni muzički umetnik zadužio je čitav svet još kao član poznate grupe „Return To Forever“, kroz koju su slavni Čik Korija i Stenli Klark tokom 70-tih godina lansirali džez-rok fuziju, a njihov komercijalni uspeh delom je zasluga i tada mladog Di Meole.

Upravo sastav “Return to Forever” gde je nastupao i Al Di Meola, gostovao je u tadašnjoj Beogradskoj Areni pre više od 10 godina.

Njegovo mesto među legendama potvrđeno je čuvenom saradnjom sa velikanima kao što su španski flamenko gitarista Pako De Lusija (1947-2014) i Džon Maklohlin, u proslavljenom akustičnom gitarskom triju, te kasnije i kroz trio „The Rite of Strings“, sa basistom Stenlijem Klarkom i violinistom Žan-Likom Pontijem.

Svoju virtuoznost Al Di Meola doveo je do savršenstva na solo albumima, posebno na jedinstvenoj trilogiji iz 70-tih godina – „Land of the Midnight Sun“, „Elegant Gypsy“ i „Casino“.

Time je zasluženo stekao mesto u panteonu najslavnijih instrumentalista svog doba i svakako je jedan od najvažnijih živih džez gitarista na svetu

Ovaj gitarski heroj, višegodišnji pobednik godišnjih anketa kritike i plodan kompozitor, objavio je preko 20 albuma kao lider, i sarađivao na desetak drugih „fusion“ projekata.

Vlasnik je tri zlatna albuma, a njegove ploče prodate su u više od šest miliona primeraka širom sveta.

Autentičnost i dubina Di Meolinog kompozitorskog pristupa, kao i emotivnost i lirika njegovog umetničkog izraza, osvojili su srca miliona ljubitelja muzike.

Pionir world music i džez fuzije, Al Di Meola i danas, iako se bliži jubileju od čak 50 godina profesionalne karijere, nastavlja strastveno i posvećeno da istražuje muzičke tradicije flamenka, tanga, muzike Afrike, Brazila, Bliskog istoka, u njima nalazi inspiraciju.

Time oduševljava publiku svojim originalnim pristupom muzici, kroz komponovanje i neverovatno gitarističko umeće.

Al Di Meola na akustičnoj gitari će u Beogradu 24. novembra nastupiti u postavi „Acoustic Trio“ – Peo Alfonsi – akustična gitara i Sergio Martinez – udaraljke, a koncert je realizovan uz podršku Grada Beograda.

(Tanjug)

