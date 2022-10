Američki producenti: Pokazaćemo Srbiju filmskom svetu

BEOGRAD – Američko-srpski „Katalist studio“ nakon nedavnog otvaranja u Beogradu, trenutno radi na četiri filma za inostrano tržište, koje režiraju žene, a producenti Mark Penel i Pol Kemf kažu da planiraju trajno poslovanje u Srbiji, ističu kvalitet srpskih ekipa i čak snimaju dokumentarnu seriju o iskustvima u našoj zemlji.

„Obilazio sam Budimpeštu, Bukurešt, Bugarsku i posmatrao produkcijske uslove u okolini. Došao sam u Beograd koji ima reputacijju odličnih ekipa, brzih i efikasnih, dobrih lokacija i produkcije, i finih ljudi. Ovde je politički i ekonomski stabilno, a potrebno ti je poverenje kad ideš negde“, rekao je Penel Tanjugu.

Evropski ogranak „Katalist studija“ iz Los Anđelesa u junu su u Beogradu pokrenuli njegovi vodeći ljudi producentkinja Holi Levov, Penel i Kemf, koji je rekao da su u Srbiji primetili dosta prostora za razvoj i da smatraju da njihova kuća „može postati most između Holivuda i istočne Evrope“.

Njihova trenutna investicija u Srbiji je preko 13 miliona evra za četiri filma koja će biti snimljena do kraja godine. Angažovano je preko 800 filmskih autora i radnika, i profesionalaca iz drugih oblasti, ili kako Kemf ističe – „98 posto zaposlenika su iz Srbije“, a „investicija je dugoročna“.

Iz „Katalista“ navode da su neki od trenutno angažovanih Ivan Kostić, Igor Šunter, Bojana Andrić kao direktori fotografija, Aljoša Spajić, Damjan Paranosić i Nenad Paranosić kao scenografi i Suna Kažić kao kostimografkinja.

„Srpske ekipe neverovatno vredne. To je važno za film, jer vreme je novac. Ako je ekipa spora, neefikasna i neiskusna, to usporava produkciju, a to je skupo. Zato kad imamo dobru i efikasnu ekipu to mnogo pomaže produkciji. Mislim da su neki od njih dobri koliko i oni u holivudskim ekipama“, istakao je Penel.

Kemf je dodao da angažman u „Katalistu“ omogućuje srpskim zaposlenicima da se „razvijaju uz svoj posao“, odnosno da se jednim delom i iskusni domaći filmski radnici obučavaju da se zanatski „popnu na sledeći nivo“.

„Tako da rizikujemo sa pojedincima iz neophodnosti ali i verovanja u razvoj njihovog talenta. Kada završimo ova četiri filma dodaćemo tržištu još iskusnih radnika, što će doprineti produkciji, bez obzira da li ćemo ih dalje unajmljivati mi ili neka druga kompanija“, napomenuo je Kemf.

Prema Penelovim rečima, trenutno se snima pustolovni „pljačkaši i policajci“ film „Switć and Bait” (Telo), u kome Beograd i okolina zamenjuju Kanadu i Detroit.

Igraju Otmara Marero i Keti Klarkson Hil, u režiji Mišel Salsedo i po scenariju Rasela Gevrica koj je radio i „Čoveka iznutra“ sa Denzelom Vašingtonom i „Pravično ubistvo“ sa Robertom De Nirom i Al Paćinom.

Drugi je psihološki triler „Follow me“, koji režira Siri Rodnes, a igraju Koni Nilsen poznata po „Gladijatoru “ i „Čudesnoj ženi“ i Stef Dauson iz trilogije „Igre gladi“, a Beograd će „glumiti“ državu Njujork.

U predprodukciji su horor triler „Sybil“ čija je radnja smeštena na sever Engleske i akcioni „Hitwoman“ u kome, ističe Kemf, radnja počinje van grada i seli se u Beograd.

„Beograd ne glumi nešto drugo, pokazujemo Beograd. U drugim filmovima pokazujemo kako Beograd i Srbija mogu biti druga mesta u svetu, a ovo je film u Beogradu na stvarnim lokacijama“, istakao je Kemf.

Od angažovanih inostranih glumaca i drugih Kemf je čuo samo „sjajne stvari, ne samo o kvaliteti ekipa, nego i njihovom poštovanju postupka rada“.

„Razlika je što se ovde malo više pažnje posvećuje umetničkom zanatu. Kostimografi rade sa glumcima, koji dobijaju bukvalno skrojena odela i kostime, što oni vole. Time sarađuju sa tim odeljenjem umesto da se samo pojave i odglume“, rekao je Kemf.

Govoreći o budžetima njihovih ostvarenja, Penel je rekao da su došli u Srbiju zato što moraju napraviti film u okviru određenog iznosa, i potreban je kreativan pristup snimanju „gde, kako i sa kim“.

„Srbija ispunjava te uslove za nas. Naša produkciona vrednost ovde mnogo prevazilazi ono što bi dobili da snimamo u SAD ili u Londonu. Naš budžet zato ne odslikava dobijenu produkcionu vrednost“, priznao je Penel.

Kemf je dodao da će preko svoja četiri filma „ubaciti milione dolara u ekonomiju“, i nada se da će se to isplatiti u vidu njihovog kvaliteta. Nakon prođe tih filmova na tržistu i kad budu ušli u sledeće projekte, Kemf se nada da će biti u mogućnosti da pričaju „koliko je Srbija sjajno mesto za snimanje“.

Prema njegovim rečima, „Katalist“ bi kao kompanija smeštena u Srbiju mogla biti katalizator za jos veće produkcije koje će raditi sami ili u partnerstvu.

Iz „Katalista“ su naglasili da su odlučili da u narednom razdoblju investiraju u filmove koji će u svom fokusu imati ženski autorski pečat, odnosno filmove koje su producirale, režirale i čije su glavne protagonistkinje žene.

Smatraju da je pružanje šanse ženskim autorima, i pažnja na poboljšanje položaja žena, ispred i iza kamere, u filmskoj industriji deo poslovne filozofije koji je ovoj produkciji izuzetno važan.

„Cilj nam je da stvorimo mogućnost, ne samo da dovedemo ženske filmske stvaraoce u Srbiju i damo im priliku, već i da promovišemo ženski talenat u Srbiji. Većina naših šefova odeljenja su žene i izuzetne su. Količina talenta ovde je izuzetna“, ocenio je Penel.

Kemf je naglasio da je jedan od izazova i to što su uzeli autorke koje do sada nisu snimile igrani film i na ovaj način im „Katalist“ pruža priliku da se oprobaju kao debitantkinje.

Uporedo sa filmovima, „Katalist“ radi i šest nastavaka dokumentarne serije, koja prati iskustvo snimanja, poslovanja i produkcije svoja četiri filma u Srbiji.

Penel je rekao da „ima dosta uzbudljivih, zanimljivih i izazovnih snimaka“ sa rada na filmu, jer je to pustolovina za sebe, a serija će „pokazati kako je snimati u Beogradu sa srpskim ekipama“.

„Pratimo luk svakog filma, od predprodukcije do postprodukcije, uspone i padove četiri filma, sa različitim ekipama. Gledati nemoguć posao snimanja četiri filma je fantastično. A pokazaćemo Beograd i filmske ekipe“, rekao je Kemf.

Nakon tromesečnog boravka u Srbiji, Kemf kaže da se osećaju kao kod kuće, jer im je udobno, ljudi su divni i „strastveni oko toga koju hranu treba naručivati u restoranima“. Dobili su i više vrsta srpske rakije koju drže u kancelariji.

„Otkrio sam rakiju! To je dobro. Imamo od travarice do šljive i kajsije. Sve imamo, za bilo koje doba dana“, nasmejao se Penel.

(Tanjug)

