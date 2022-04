Aplauzi, smeh, uzdasi i do sada nepoznata Đoletova pesma

NOVI SAD – U Ulici Jovana Cvijića u Novom Sadu ispred porodične kuće Đorđa Balaševića večeras je njegova porodica za komšije, prijatelje i poštovaoce njegovog dela organizovala predstavljanje antologije poezije “Dodir svile”. Nova knjiga sadrži i neobjavljene pesme kao i prepisku između Đoleta i njegove supruge Olivere.

Premijerno je emitovana i do sada nepoznata pesma kantautora, a njegove pesme pevali su tamburaši. Emitovani su i delovi Balaševićevih koncerata, njegovi govori.

Prisutnima su o lepim sećanjima i zajedničkim događajima pričala deca Aleksa, Jovana i Jelena i supruga Olja.

Jelena Beba Balašević rekla je da kada bi se pravio „robotip“ oca trebalo bi da liči na njihovog.

„Prošlo mi je kroz glavu kako bi izgledalo kada bi trebalo da ja, a neću, napišem knjigu o svom detinjstvu i kad bi to bilo po uzoru na tatinu knjigu to bi bilo nemoguće, ne samo zato što je on pisao vanvremenski, nego zato što je u našoj kući svaki dan bio praznik. Imam fotografije, neka shvate ovo novinari ozbiljno, gde su Olja i Đole obučeni kao lovac i Crvenkapa, a Jovana kao baba sa velikim naočarima. Ja nisam htela da učestvujem u tome kao. Uglavnom, imperativ je bio da nekog obraduješ, nasmeješ, da nekog iznenadiš. Tako je i dalje jer nas je on tako naučio, bio je veliki dečak“, ispričala je Jelena Balašević.

Kažu da je dvorište njihove kuće uvek bilo čarolija detinjstva i za njih i za Jovanine ćerke, a Olivera je rekla da će uskoro i treće unuče učestvovati u čaroliji, jer je Aleksina izabranica u drugom stanju.

Sve price o Đoletu prisutni su ispratili aplauzom, smehom ili uzdahom. Porodica je zahvalila svima koji su došli naročito onima koji nisu iz Novog Sada.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.